В США к 8 марта присудили премии женщинам со всего мира

01:05, 09 марта 2012
Политика
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Госдепартамент США объявил имена 10 лауреатов премии "За мужество", которая вручается женщинам, борющимся за гражданские и социальные права в сложных условиях

Госдепартамент США объявил имена 10 лауреатов премии "За мужество", которая вручается женщинам, борющимся за гражданские и социальные права в сложных условиях.

Лауреаты этого года:

- член совета афганской провинции Кандагар и владелица частной радиостанции, освещающей проблемы женщин, Мариам Дюрани

- правозащитница из Пакистана, депутат местного совета Шад Бегам.

- Присцилла Оливейра, женщина-полицейский из Рио-де-Жанейро, пережившая похищение;

- Зин Мар Аун, бирманская правозащитница, которая после 11 лет тюрьмы помогает женщинам - бывшим политзаключенным;

- Джинет Лима, журналистка из Колумбии, выступающая от имени жертв сексуального насилия;

- Хана Хебши, архитектор, освещавшая для мира события в Ливии;

- Аниза Ахмед, бывшая замминистра на Мальдивах, снявшая табу на обсуждение насилия в мусульманских семьях;

- Самар Бедави, жительница Саудовской Аравии добившаяся через суд расширения прав женщин в стране;

- Хава Салих, жительница Судана, защищающая права детей и женщин в условиях военного конфликта;

- Сафак Павей, первая женщина-инвалид - депутат парламента Турции.

Церемония проводится каждый год в Международный женский день 8 марта. В этом году в ней участвовали госсекретарь Хиллари Клинтон, супруга президента США Мишель Обама, лауреаты Нобелевской премии мира 2011 г. Лейма Гбоу и Тавакуль Карман.

Клинтон заявила, что все удостоенные награды "неустанно борются за улучшение положения женщин", несмотря на то, что нередко оказывается под угрозой их жизнь.

 

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