В США к 8 марта присудили премии женщинам со всего мира
Госдепартамент США объявил имена 10 лауреатов премии "За мужество", которая вручается женщинам, борющимся за гражданские и социальные права в сложных условиях
Госдепартамент США объявил имена 10 лауреатов премии "За мужество", которая вручается женщинам, борющимся за гражданские и социальные права в сложных условиях.
Лауреаты этого года:
- член совета афганской провинции Кандагар и владелица частной радиостанции, освещающей проблемы женщин, Мариам Дюрани
- правозащитница из Пакистана, депутат местного совета Шад Бегам.
- Присцилла Оливейра, женщина-полицейский из Рио-де-Жанейро, пережившая похищение;
- Зин Мар Аун, бирманская правозащитница, которая после 11 лет тюрьмы помогает женщинам - бывшим политзаключенным;
- Джинет Лима, журналистка из Колумбии, выступающая от имени жертв сексуального насилия;
- Хана Хебши, архитектор, освещавшая для мира события в Ливии;
- Аниза Ахмед, бывшая замминистра на Мальдивах, снявшая табу на обсуждение насилия в мусульманских семьях;
- Самар Бедави, жительница Саудовской Аравии добившаяся через суд расширения прав женщин в стране;
- Хава Салих, жительница Судана, защищающая права детей и женщин в условиях военного конфликта;
- Сафак Павей, первая женщина-инвалид - депутат парламента Турции.
Церемония проводится каждый год в Международный женский день 8 марта. В этом году в ней участвовали госсекретарь Хиллари Клинтон, супруга президента США Мишель Обама, лауреаты Нобелевской премии мира 2011 г. Лейма Гбоу и Тавакуль Карман.
Клинтон заявила, что все удостоенные награды "неустанно борются за улучшение положения женщин", несмотря на то, что нередко оказывается под угрозой их жизнь.