Суд не отмыл дачу Сацюка от отравления Ющенко

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА на решение Шевченковского райсуда столицы в деле об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил советник Президента по правовым вопросам Николай ПОЛУДЕННЫЙ.

По его словам, сегодня апелляционный суд рассмотрел жалобу В.САЦЮКА на решение Шевченковского суда об отказе удовлетворить его иск, в котором он требовал опровергнуть распространенную ранее информацию о том, что отравление В.ЮЩЕНКО произошло у него на даче. Таким образом, отметил Н.ПОЛУДЕННЫЙ, апелляционный суд подтвердил правомерность решения суда первой инстанции относительно беспочвенности требований В.САЦЮКА.

“Суд своим постановлением оставил решение в силе и без удовлетворения апелляционной жалобы”, - сказал Н.ПОЛУДЕННЫЙ. По его словам, таким образом на всех “требованиях В.САЦЮКА поставлена точка”. “Суд подтвердил, что В.ЮЩЕНКО правомерно обнародовал сведения о месте своего отравления”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

В свою очередь, В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

В июне этого года Шевченковский районный суд города Киева не удовлетворил вышеупомянутый иск В.САЦЮКА.