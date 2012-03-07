Пресс-конференция основателей первой честной украинской партии «До Корита!»
В среду, 14 марта, в пресс-центре УНИАН состоится пресс-конференция основателей первой честной украинской партии «До Корита!» – Партии украинской реконкисты.
Пресс-конференция станет презентацией проекта, в форме перфоменса с корытом и «пятачками», во время которого участники наглядно продемонстрируют журналистам идею и будущие действия партии.
Участие в пресс-конференции примут: Михаил ЧАПЛЫГА, Андрей РЕВТОВ, Юрий ФЕДОРЕНКО. Учредители партии «До Корита!» представят идею, тактику и стратегию партии, а также расскажут о ближайших планах Партии украинский реконкисты.
Партия «До Корита!» – это политический проект, цель которого начать процесс необратимых общественных преобразований, необходимых для кардинального изменения всего политического класса, который сформировался в Украине за последние 20 лет.
17 ноября 2011 года разноцветная «политическая Элита» Фронта Регионов Батькивщины, боясь потерять свою легитимность, отменила опцию «Против всех» и одобрила новый закон о выборах – Закон Консервации Системы. Партия «До Корита!» разрушит коварные планы актеров политического театра абсурда и победит в эпической битве «у Корыта»!
Начало - в 11.30
Адрес УНИАН: г. Киев, ул. Крещатик, 4
http://www.facebook.com/Do.Koryta
http://www.facebook.com/groups/koryto/
Аккредитация для журналистов и фотографов заканчивается 13 марта в 20.00.
Телефон для аккредитации:
+38(067) 329-20-73
Татьяна ЛУПОВА,
пресс-секретарь проекта
Также вы можете связаться с автором идеи проекта:
+38(050) 544-10-33 Михаил ЧАПЛЫГА.