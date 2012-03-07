В среду, 14 марта, в пресс-центре УНИАН состоится пресс-конференция основателей первой честной украинской партии «До Корита!» – Партии украинской реконкисты.

Пресс-конференция станет презентацией проекта, в форме перфоменса с корытом и «пятачками», во время которого участники наглядно продемонстрируют журналистам идею и будущие действия партии.

Участие в пресс-конференции примут: Михаил ЧАПЛЫГА, Андрей РЕВТОВ, Юрий ФЕДОРЕНКО. Учредители партии «До Корита!» представят идею, тактику и стратегию партии, а также расскажут о ближайших планах Партии украинский реконкисты.

Партия «До Корита!» – это политический проект, цель которого начать процесс необратимых общественных преобразований, необходимых для кардинального изменения всего политического класса, который сформировался в Украине за последние 20 лет.

17 ноября 2011 года разноцветная «политическая Элита» Фронта Регионов Батькивщины, боясь потерять свою легитимность, отменила опцию «Против всех» и одобрила новый закон о выборах – Закон Консервации Системы. Партия «До Корита!» разрушит коварные планы актеров политического театра абсурда и победит в эпической битве «у Корыта»!

Начало - в 11.30

Адрес УНИАН: г. Киев, ул. Крещатик, 4

http://www.facebook.com/Do.Koryta

http://www.facebook.com/groups/koryto/

http://www.DOKOPUTA.org/

Аккредитация для журналистов и фотографов заканчивается 13 марта в 20.00.

Телефон для аккредитации:

+38(067) 329-20-73

Татьяна ЛУПОВА,

пресс-секретарь проекта

Также вы можете связаться с автором идеи проекта:

+38(050) 544-10-33 Михаил ЧАПЛЫГА.