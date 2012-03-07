Кинах верит, что инициативы Януковича - не политическая конъюнктура

Социальные инициативы, с которыми выступил на последнем заседании Кабинета министров Президент Виктор Янукович, носят необратимый характер, считает народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анатолий Кинах.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, комментируя социальные инициативы главы государства, депутат отметил: "Безусловно, необходимо значительно усилить социальную политику в стране, и инициативы Президента принципиальны и имеют стратегический характер".

Анатолий Кинах напомнил, что одной из главных проблем Украины, сформированной за предыдущие годы, есть проблема бедности и низкой платежеспособности граждан. „По результатам независимых исследований, украинские граждане по показателям уровня доходов и платежеспособности намного отстают от европейцев. Это негативно влияет как на уровень качества жизни, так и на возможность развития внутреннего рынка”, – уточнил политик.

„Поэтому сегодня необходимо максимально усилить социальную политику в государстве. При этом очень важно, чтобы ресурсы на усиление этой политики формировались не за счет внешних заимствований и наращивания долгов Украинского государства, а были результатом повышения эффективности экономики, совершенствования бюджетной политики, снижения уровня коррупции, улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест в государстве”, – отметил заместитель председателя парламентской фракции ПР.

По словам депутата, такая политика должна носить необратимый характер. „Международные эксперты подтверждают тот факт, что Украина владеет очень мощным техническим, промышленным, кадровым, природным потенциалом. И необходимо делать все на основе консолидированных действий Президента, правительства и парламента и при поддержке общества, чтобы эти огромные возможности Украины работали на пользу, в том числе, повышение уровня жизни граждан и развитие экономики”, – заявил Кинах.

„Я уверен, что социальные инициативы Президента не являются временной политической конъюнктурой, они должны быть фактором долгосрочной стратегической социальной политики государства”, – резюмировал Анатолий Кинах.