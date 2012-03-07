Янукович посоветовал министрам пошире открыть глаза, чтобы увидеть свое место

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил ответственность за выполнение новой социальной программы, которую назвал «Качество новой социальной политики», на все органы как центральной, так и местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

«Я надеюсь, что каждый из членов правительства увидел свое место в выполнении этой программы. Если не увидели, подумайте и, как говорят, шире откройте глаза, и вы увидите. Я уверен в том, что эта программа - условно будем ее называть «Новое качество социальной политики» - это общая ответственность Президента, правительства, органов местной власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, буквально с завтрашнего дня начнется обсуждение реализации этой программы.

Президент подчеркнул, что программа будет реализовываться в Украине постоянно.

«Эта программа имеет свои сроки выполнения. И она не закончится в 2012 году. Мы ее будем продолжать и дальше. Она будет учтена в государственной политике навсегда», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что основная задача программы - преодоление бедности и создание справедливой социальной политики.

«Мы должны ее (программу) выполнять и учитывать при перераспределении наших ресурсов бюджетных и при подготовке новых законов, которые будут постепенно выравнивать ту огромную разницу в уровне жизни людей между бедными и богатыми. Вот это наша задача, уважаемые коллеги, – создавать условия для активной части населения, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, и защищать тех, кто не работает, и защищать тех, кто не защищен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.