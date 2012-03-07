Активиста "Союза спасения Донбасса" избили после допроса в прокуратуре

Член партии «Фронт Змін», возглавляющий общественную организацию «Союз спасения Донбасса» Дмитрий ВЕРЗИЛОВ считает свое избиение политическим заказом.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН по телефону, находясь в больнице.

Активист рассказал, что вчера вечером, около 20.00, возвращаясь из прокуратуры после допроса возле подъезда собственного дома в центре Донецка (на бульваре Школьном) он был избит двумя неизвестными.

«Вчера я возвращался из прокуратуры, а меня выпустили где-то в 19.45, и возле подъезда дома меня кто-то окликнул по имени, я обернулся. Потом на меня неожиданно напали двое неизвестных, - объяснил Д.ВЕРЗИЛОВ. - Один схватил меня за шею и начал душить, а потом ударил слева по лицу, в челюсть и по носу, а второй сзади нанес каким-то тяжелым предметом удар по голове, и я упал, на какое-то время потеряв сознание».

Д.ВЕРЗИЛОВ сообщил, что нападавшие ничего ему не говорили, и одного из них, который подошел спереди, он хорошо запомнил.

«Одного, который подошел ко мне спереди, я видел хорошо, второго не разглядел, было уже темно. Того, кого запомнил, он был плотного телосложения, лет 30, в черной кепке, черных брюках и полосатой куртке и ростом немного выше меня, то есть, выше 1,85 м», - сказал пострадавший. Он сообщил, что вскоре его родители вызвали «скорую помощь» и милицию. «Врачи констатировали сотрясение мозга, гематому на лице, подозрение на перелом челюсти… У меня сняли побои, я написал заявление в милицию», - констатировал Д. ВЕРЗИЛОВ.

По его мнению, нападение на него было напрямую связано с его активной общественной деятельностью, участием и организацией мирных акций протеста против действий местной власти. В частности, он рассказал, что в возбужденном 29 февраля против него уголовном деле уже фигурирует трое пострадавших правоохранителей, тогда как после митинга 28 ноября 2011 года фигурировал только один.

«В деле уже появилось трое потерпевших, хотя в ноябре 2011 года был один. Из предоставленных материалов дела стало известно, что экспертизу одному правоохранителю сделали 20 февраля, через 2 месяца после того митинга и привлекли, как потерпевшего. А третьего потерпевшего они определили, просмотрев видеозапись тех событий, и сказали, что я его хватал за форму», - рассказал Д.ВЕРЗИЛОВ.

Он также акцентировал, что считает вчерашнее нападение на него политическим заказом. Так, нападавшие забрали у него только мобильный телефон, в котором у него на диктофоне имелась переписанная запись угроз, которые звучали в его адрес от сотрудника Донецкого горсовета.

«Я считаю нападение на меня – это политический заказ власти. Поскольку они, нападавшие, забрали мобильный телефон. А в этом телефоне у меня диктофонная запись двух телефонных звонков, когда мне вечером 27 февраля угрожали, что, если я буду проводить митинг 29 февраля, то я буду привлечен к ответственности», - сказал Д.ВЕРЗИЛОВ.

И добавил: «Вчера нападавшие забрали именно мобильный телефон, ни деньги, которых у меня было около 500 грн., ни ключи от квартиры, ни папку с документами, ничего. Поэтому я считаю, что это политический заказ. Они подготовлено ждали именно меня, это был заказ».

Как сообщал УНИАН, 29 февраля 2012 года, сразу после того, как возглавляемая Д.ВЕРЗИЛОВЫМ общественная организация «Союз спасения Донбасса» 28 февраля провела под стенами прокуратуры Донецкой области митинг с требованием отменить необоснованное повышение для населения тарифов на услуги ЖКХ и привлечь мэра Донецка к уголовной ответственности, против Д.ВЕРЗИЛОВА было возбуждено уголовное дело. Прокуратура возбудила дело по ч.2. ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) и ч.2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело возбуждено по событиям, которые происходили еще в ноябре прошлого 2011 года. Тогда (28 ноября) около 100 участников митинга против роста тарифов и обманутых вкладчиков кредитных союзов пытались ворваться в здание Донецкой облгосадминистрации для того, чтобы передать свою резолюцию руководству области, среди них был и Д.ВЕРЗИЛОВ.