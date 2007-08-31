Богатырева подтвердила, что ВР 4 сентября рассмотрит изменения к Конституции

На заседании Верховной рады V созыва, которое запланировано на 4 сентября с.г., будут рассмотрены среди прочего изменения в Конституцию. Об этом заявила на пресс-конференции координатор парламентского большинства, председатель фракции Партии регионов V созыва Раиса Богатырева. Она вновь пригласила принять участие в заседании Президента Украины Виктора Ющенко, членов фракций V созыва от "Нашей Украины" и Блока Юлии Тимошенко.

РБК-Украина