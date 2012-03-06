Бессмертный предостерегает власть, что стадион может стать полем боя

Если конфликт между властью и народом не будет преодолен, то чемпионат Европы по футболу может стать не демонстрацией величия Украины, а катастрофой власти. Такое мнение высказал в статье в газете «Зеркало недели. Украина » Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

«Обострение экономической ситуации породит политический конфликт между властью и народом. Пришло время остановиться... Взять паузу, сесть за стол переговоров», - заявил Роман Бессмертный, прогнозируя ход внутриполитических событий в Украине.

«Если в течение весны этот процесс будет преодолен, то чемпионат Европы по футболу может стать не демонстрацией величия Украины, а катастрофой власти. Нужно понимать, что пребывание в одном месте более 10 тыс. человек в условиях нынешнего конфликта государства и общества может стать полем боя. Вспомните, где появились первые откровенно-антивластные лозунги и призывы. На стадионе, во время футбольного матча", - подчеркнул Безсмертный.

Он уверен, не решив проблему политических заключенных в течение ближайших трех месяцев, нынешний властный режим дискредитирует себя до такого уровня, что не сможет контролировать ситуацию во время проведения Евро-2012. И это при том, что, по его словам, за этот период Европейским судом будут рассмотрены дела, которые укажут украинской власти на неконституционность решений по обоим лидерам оппозиции.

«Чего бы я не хотел больше всего - это через несколько лет видеть на скамье подсудимых представителей власти Януковича. Худший советчик в политике - чувство мести. Остановитесь!", - Призвал Р.БЕССМЕРТНЫЙ