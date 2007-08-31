Янукович отдыхал на Алтае с российским олигархом, но платил за себя сам

Российская АФК Система и ее владелец Владимир Евтушенков не оплачивали отдых украинского премьера Виктора Януковича на Алтае, как об этом сообщили некоторые украинские СМИ, заявила в четверг директор департамента общественных связей компании Ирина Потехина, сообщает Остров со ссылкой на Газета.ру

«Владимир Петрович (Евтушенков) действительно отдыхал в то же самое время на Алтае. Но организацией отдыха Владимира Петровича и Януковича занимались разные фирмы, и Владимир Петрович оплачивал только свой отдых», - сказала Потехина.

Интернет-газета «Обозреватель», ссылаясь на свое собственное расследование, утверждала, что Янукович отдыхал в августе на Алтае за счет Евтушенкова.

Этими данными заинтересовались политические оппоненты украинского премьера. Блок Юлии Тимошенко потребовал от Службы безопасности Украины проверить информацию издания.

Кроме того, БЮТ требует публичных объяснений от Януковича относительно сути его отношений с Евтушенковым - из-за того, что АФК Система, которой владеет этот россиянин, может иметь интерес к приватизации Укртелекома.

Напомним, 6-12 августа Янукович проходил послеоперационный курс реабилитации в Алтайском крае (Россия).