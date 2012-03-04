В чем сходство и отличие между Лукашенко и Януковичем?

Бывший посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает закономерным совпадение во времени белорусской и украинской дипломатических "войн" с Европой.

Такое мнение Р.БЕССМЕРТНЫЙ высказал в авторской статье, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

"Закономерно совпали во времени два события в Украине и Беларуси. В Украине - озвучены претензии к послу ТЕЙШЕЙРЕ, а в Беларуси - высылка двух дипломатов: посла Польши Лешека ШЕРЕПКИ и посла ЕС в РБ Майры МОРА", - пишет Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, «загнанный в угол действиями братской России, последний диктатор Европы Александр ЛУКАШЕНКО не нашел другого способа напомнить о себе, как начать высылку дипломатов». "Что же заставляет ЛУКАШЕНКО так действовать, если в его окружении говорят о завершении кризиса, о спасении, пришедшем от Таможенного союза? А спасение это оказалось очередным блефом. Экономика разваливается, союзники отнимают последние объекты собственности - нефтеперерабатывающие заводы, газовую трубу. Уже говорят о возможной приватизации автопредприятий БелАЗ, МАЗ, металлургического комбината…", - добавил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ напоминает, что пять лет назад А.ЛУКАШЕНКО смог "выторговать" за освобождение политзаключенных кредитные ресурсы на общую сумму почти 5 млрд. дол. "Я не исключаю, что так же, как в свое время ЛУКАШЕНКО, издеваясь над политическими узниками, выторговал у Запада помощь, - Президент ЯНУКОВИЧ ради возможности диалога с Западом начал преследование Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО. Зачем думать о реформах, когда легче очередной раз пообещать решить проблему политзаключенных для Запада, а украинцам - показать картинку: мол, со мной еще общаются, следовательно - признают", - отмечает бывший дипломат.

"Параллельно, пока продолжается "дипломатическая война", умные мозги напрягаются, ища словеса, которыми обогревают и кормят народы в наших странах, по накатанной схеме идут процессы приватизации. Все это подается как спасение, как вселенское благо. Одна разница: ЛУКАШЕНКО распродает все соседским олигархам, а ЯНУКОВИЧ - своим. Ну кому интересно разбираться, кто и как купил "Западэнерго", "Винницаоблэнерго", "Белтрансгаз", акции Мозырского НПЗ, когда идет если не газовая, так сырная «войны», а в новостях - сообщения из серии "оппозиционеры тоже плачут"? Между тем, сидят в тюрьмах кандидат в президенты Андрей САННИКОВ и Николай СТАТКЕВИЧ в Беларуси и кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО в Украине", - объясняет Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его мнению, заключенные в тюрьму оппозиционеры, как белорусские для белорусской власти, так и украинские для украинской власти не являются жертвами. "Они – властная наживка для Запада. Ну не покинет же демократический Запад политических узников; будет вести переговоры, будет уговаривать, а затем можно и о другом поговорить. Например, выторговать себе спокойное будущее", - отмечает он.

"Ход событий последней недели в двух странах лишний раз подчеркнул самобытность народов и сходство властных режимов. Да, пока еще Украина не заболела бациллой авторитаризма, но первые симптомы того, что на территории Беларуси в настоящее время достигло апогея, мы уже наблюдаем. Необходимо понимать: механизм отношений, который Европа отрабатывала десятилетиями относительно ЛУКАШЕНКО, может быть мгновенно применен к украинскому недемократическому режиму. Необходимо осознать, что товарооборот Беларуси с ЕС - 5 млрд. долларов, а Украины - 50 млрд. Последствия применения к Украине аналогичных политических и экономических санкций приведут к катастрофе. Не пора ли украинской власти перестать раздражать мир?", - спрашивает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.