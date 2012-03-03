Кужель рассказала, сколько стоит стать депутатом

Избраться депутатом Киевского городского совета, как и в Верховную Раду, стоит до 5 миллионов.

Об этом заявила в эфире Радио Свобода координатор движения "Гражданское сопротивление" Александра Кужель.

"Денег в городском бюджете на одного депутата Киевсовета больше, чем в государственном на одного депутата Верховной Рады. Примерно 19 миллиардов где-то на 100 человек. И поэтому я знаю, что избраться депутатом Киевского городского совета стоит до 5 миллионов - как в Верховную Раду" , - сказала она.

Кужель также высказалась за выдвижение единого кандидата в мэры Киева от оппозиции.

"И если будет принято решение, что это будет Виталий Кличко, то я ни в коем случае не стану идти в мэры", - сказала она.

По мнению Кужель, Кличко "нужно тогда честно сказать избирателям, что он оставляет партийность".

"Потому что я убеждена, что мэр Киева не должен иметь отношения к партии, любой. Он должен быть мэром всех киевлян", - отметила политик.

"Я не думаю, что для Кличко это большая проблема. Давайте откровенно скажем: не сделал еще Кличко чего-то такого политического со своей партией, чтобы ему очень тяжело было морально ее бросать", - считает она.

Кужель также опровергла информацию о переговорах с Кличко относительно второго места в списке его партии.

"Нет. У нас не было разговоров. Мы с ним не встречались. И я думаю, что и в его штабе никто не знает, кто будет идти, какими списками", - отметила она.

Украинская правда