Гости из Европы приедут к Тимошенко, несмотря на запрет?

Визит в Украину вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурги Габсбург ДУГЛАС (Швеция) и члена ПА ОБСЕ от Швеции Асы ЛИНДЕСТАМ, запланированный на понедельник, 5 марта, состоится в полном объеме в знак солидарности и поддержки бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных Украины представителями политических течений ведущих стран Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

На сайте напоминается, что 5 марта в 10.00 европейские политики проведут брифинг для прессы возле Качановской колонии в Харькове.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины не дала разрешение членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на посещение экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Пресс-служба ГПтС Украины сегодня, 3 марта, сообщила, что в адрес руководства ведомства поступило обращение посла Швеции в Украине с просьбой о предоставлении разрешения на посещение вице-президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбургой Габсбург ДУГЛАС и еще четырьмя представителями разных европейских институтов Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии (№54).

«Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что, в соответствии с действующим законодательством Украины, оснований для предоставления разрешения на такое посещение нет», - отмечается в сообщении.