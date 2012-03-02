Дочь Тимошенко будет судиться с ГПУ за пытки над матерью

Адвокат дочери бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай ЕРЕМЕНКО подал жалобу в Печерский районный суд Киева с требованием признать незаконной бездеятельность Генеральной прокуратуры относительно истязаний Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

«Прокуратура уклонилась от возложенной на нее требованиями ст.97 Уголовно-процессуального кодекса Украины обязанности принять все возможные меры для прекращения преступления – истязания Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал Н.ЕРЕМЕНКО.

«Вместо этого представители власти 14-16 февраля активно препятствовали медицинскому обследованию Ю.ТИМОШЕНКО, шантажируя и запугивая вымышленной уголовной ответственностью иностранных медиков, которые осуществляли ее обследование и обнаружили при этом у нее прогрессирующее заболевание», - отметил адвокат.

В свою очередь, Евгения ТИМОШЕНКО заявила, что ее маму «подвергают пыткам в тюрьме: она находится под круглосуточным видеонаблюдением, а свет не выключается ни днем, ни ночью».

«Ей отказывают в визитах правозащитников, зарубежных политиков и часто даже ее адвокатов», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

«Меня возмущает, когда врачи, которые давали клятву Гиппократа, подделывают диагноз моей мамы и не оказывают ей медицинскую помощь. Перед визитом зарубежных врачей они не давали ей даже обезболивающего, несмотря на сильную боль, которую она испытывала», - сообщила Е.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим Н.ЕРЕМЕНКО напомнил, что согласно украинскому законодательству нарушение клятвы Гиппократа влечет за собой уголовную ответственность

10 февраля Е.ТИМОШЕНКО вместе со своим адвокатом Н.ЕРЕМЕНКО обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту применения в отношении Ю.ТИМОШЕНКО истязаний и пыток.

По словам Н.ЕРЕМЕНКО, речь идет об истязаниях, которое осуществляются группой лиц, объединенных в преступную организацию, а именно: фальшивые заключения врачей, непредоставление надлежащей медицинской помощи, круглосуточное видеонаблюдение и т.п.

«Все это является истязанием, защита от которого предусмотрена статьей Уголовного кодекса, отвечающей международной конвенции. В случае, если не сработает этот механизм в рамках национального законодательства, то запускается механизм международной защиты», - отметил адвокат.