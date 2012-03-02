WikiLeaks: США при помощи Ющенко планировали разместить в Украине ПРО

Соединенные Штаты Америки планировали при помощи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО разместить в Украине систему ПРО и продолжать поставлять оружие в Грузию.

Об этом говорится в обнародованных материалах WikiLeaks, размещенных на российском сайте “Русский репортер”.

В материалах указывается, что в конце 2009 года помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Александр ВЕРШБОУ заявил, что американская программа ПРО в Европе не только не сворачивается, как незадолго до этого утверждал Президент США Барак ОБАМА, но, наоборот, будет даже ближе к российским границам, чем планировалось ранее. По словам А.ВЕРШБОУ, Администрация США включила Украину в список стран, где возможно размещение радара в рамках новой системы ПРО.

«Тогда украинские чиновники выглядели растерянно, однако многие сочли это лицемерием и игрой на публику. Как выясняется, в известность их действительно не поставили», отмечает WikiLeaks.

Визиты А.ВЕРШБОУ в Грузию и Украину стали частыми - пять визитов меньше чем за три месяца. С подачи российского эксперта аналитики Stratfor сочли это попыткой В.ЮЩЕНКО монетизировать остатки административного ресурса – при посредничестве А.ВЕРШБОУ продавать оружие в Грузию.

На протяжении следующих месяцев поездки А.ВЕРШБОУ также часто посещал Украину и Грузию. В Грузии А.ВЕРШБОУ координировал расширение программы по обучению Америкой грузинских войск.

Кроме того, Украина при подстрекательстве Запада продолжала поставки оружия в Грузию.

В письме по данной теме аналитик Лорен ГУДРИЧ указывал, что “при помощи ЮЩЕНКО ВЕРШБОУ может провернуть на Украине крутые дела. Остальные секторы политического спектра – Тимо (возможно речь идет о ТИМОШЕНКО — УНИАН), Яну (возможно речь идет о ЯНУКОВИЧЕ - УНИАН), парламент, кабинет и т.п. – не будут работать с ВЕРШБОУ. А ЮЩЕНКО может”.

Аналитик указывал, что В.ЮЩЕНКО контролировал три ключевых сектора: СБУ, ВПК и армию. “В большинстве случаев, принимая решения в этих сферах, он может вообще ни с кем не советоваться. Так что ВЕРШБОУ и ЮЩЕНКО теоретически могут продавить в Украине и Грузии просто нереальные штуки”, - говорится в материалах WikiLeaks.