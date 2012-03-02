Жена Луценко считает, что власть хочет уничтожить ее семью

Конфискацией имущества власть хочет уничтожить семью экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом в эфире телеканала ТВі заявила жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Этим шагом власть хочет подкосить семью ЛУЦЕНКО на корню. Это мое личное мнение. Другого объяснения нет. Прокуратура не доказала ни копейки личной корысти моего мужа. Она не доказала именно преступного сговора, о чем говорилось на протяжении 9-месячного судебного марафона», - И.ЛУЦЕНКО.

Она напомнила, что прокуратура так и не доказала, что все, что инкриминировалось Ю.ЛУЦЕНКО, было преступлением. «Были разговоры о пенсии водителю, о праздновании Дня милиции, но ни разу не было сказано о факте именно сговора в преступлении», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Я хочу сказать одно: власть, конфискуя наше имущество, поставила перед собой цель уничтожить эту семью ЛУЦЕНКО, истребить как класс. Для того чтобы не повадно было ни ему, ни его детям», - подчеркнула жена экс-министра.

Она также допустила, что будет конфискована квартира семьи Ю.ЛУЦЕНКО в Киеве и два автомобиля, которые принадлежат ей.

«Необходимая поддержка не только близких и друзей, международного сообщества, которое за этот период девятимесячного судебного марафона проявило настойчивость в своих попытках убедить власть, правящую сегодня в Украине, относительно суда по отношению к моему мужу. Нужна поддержка всего украинского народа», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Этот приговор – четыре года, как сказала власть, должен изолировать Ю.ЛУЦЕНКО от общества. Хочу внести коррективы в эту фразу – это общество, изолированное от Ю.ЛУЦЕНКО. Мы видим протестные настроения в Украине. Сегодняшнее население начинает понимать, что ситуация, сложившаяся в стране, зависит от каждого из них», - отметила жена экс-министра.

В то же время она подчеркнула, что «нет такого ЛУЦЕНКО, нет такой ТИМОШЕНКО, которые бы объединили эти разделенные группы неудовлетворенных граждан Украины, которые понимают, что каждый гражданин, который отдает частицу своего труда, своей жизни этому государству, не означает, что он работает на эту власть. Это власть должна работать на государство».

«Соответственно, из этого и от изоляции моего мужа от общества, я бы желала поддержки именно этого общества. Именно тех людей, которые считают себя гражданами, которым является мой муж. Который все эти год и два месяца, находясь в тюрьме, доказывал одну простую истину, сказанную еще Теодором Рузвельтом: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, на том месте, где ты есть», - заявила И.ЛУЦЕНКО.

Она отметила, что ярким примером этого была голодовка Ю.ЛУЦЕНКО на протяжении 32 дней. «Кто-то говорил, что она ничего не стоит. Но он этим показал: люди - не бойтесь, люди – оказывайте сопротивление, делайте что-то. Если каждый на своем месте будет пытаться сопротивляться этой власти, этому беззаконию, то мы - большая сила», - отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Ситуация в государстве показывает, что власть боится лишь объединенной большой силы как Майданы: тех предпринимателей, тех чернобыльцев, тех афганцев. Да, они вышли, но добились лишь части своей правды, своей льготы», - заметила она.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.