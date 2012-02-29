Янукович готов поделиться с Кубой опытом реформ

Украина готова делиться своим опытом реализации реформ с Кубой.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Марино МУРИЛЬО сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что проведение реформ в Украине было среди главных тем обсуждения во время его встреч на высшем уровне в рамках государственного визита на Кубу осенью 2011 года.

Одной из наиболее масштабных и длительных реформ, которые в настоящее время реализуются в Украине, Президент назвал земельную реформу. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что она имеет огромное значение, как для экономики в целом, так и для жизни каждого человека.

Создание условий для развития и работы малого и среднего бизнеса, в частности через реформу системы налогообложения, по убеждению главы государства, чрезвычайно важно для развития страны. «Правильно направленная регуляторная политика - это ключ к борьбе с коррупцией», - добавил он. «В вопросах предоставления государственных услуг очень важен принцип «единого окна», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в проведении административной реформы, улучшении эффективного государственного менеджмента базовой является ликвидация дублирующих функций госорганов, четкое распределение направлений, контроль и учет работы. Проведение налоговой реформы имеет огромное значение, как для внутренней политики, так и для международного сотрудничества. Ведь заграничные инвесторы должны быть уверены в стабильности ситуации в стране, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также подчеркнул важность бюджетной реформы, которая заключается в эффективном использовании государственных финансовых ресурсов, в основе которой заложены системность, контроль и учет. «Это тот комплекс реформ, который необходим для создания эффективной модели конкурентной экономики», - отметил он.

В пристальном внимании во время модернизации страны, кроме экономического блока, нуждается также правоохранительная система, убежден глава государства. Это - реформирование деятельности правоохранительных органов, совершенствование системы судоустройства и судопроизводства. «Это реформы, которые обеспечат верховенство права и равенство всех граждан перед законом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь заместитель председателя Совета министров Кубы поблагодарил Президента Украины за предложения по изучению украинского опыта проведения реформ. М.МУРИЛЬО отметил, что опыт Украины для Кубы очень важен и полезен в контексте реформирования экономики Кубы.