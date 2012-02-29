Тюремщики объяснили, почему не пустили Турчинова к Тимошенко

Заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ не смог встретиться с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле колонии сообщил начальник Качановской колонии Иван ПЕРВУШКИН.

Он заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО заблаговременно обратилась к руководству колонии с просьбой разрешить краткосрочное свидание с А.ТУРЧИНОВЫМ (это разрешение ей было предоставлено), однако осужденная отказалась проводить встречу в специально предусмотренной для свиданий комнате.

«Ранее Юлия Владимировна обратилась с просьбой о проведении краткосрочного свидания с ТУРЧИНОВЫМ Александром Валентиновичем, однако настаивала на том, чтобы это свидание было проведено в помещении, где она в это время содержится. В соответствии с действующим законодательством, а это уголовно-исполнительный кодекс и правила внутреннего распорядка, такие свидания проводятся только в специально отведенных помещениях краткосрочных свиданий. Этим правом Юлия Владимировна не воспользовалась и продолжила настаивать на проведении свидания именно в помещении, где она содержится. Согласно законодательству, мы не имеем права допускать общественное лицо в охранную зону. То есть мы делали все, и мной было предоставлено разрешение на проведение этого свидания, но свидание не состоялось», - сказал И.ПЕРВУШКИН.

При этом он заметил, что к Ю.ТИМОШЕНКО сегодня был допущен для проведения следственных действий ее официальный защитник Андрей КОЖЕМЯКИН.

«КОЖЕМЯКИН Андрей Анатольевич был допущен к Юлии Владимировны вместе со следователями СБУ для проведения следственных действий, поскольку он официально является защитником Юлии Владимировны», - сказал И.ПЕРВУШКИН.

По словам начальника колонии, Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала свою просьбу проводить встречу в камере тем, что «ей там удобнее».

И.ПЕРВУШКИН отметил, что, поскольку встреча не состоялась, за Ю.ТИМОШЕНКО остается право на краткосрочное свидание.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:30 на территорию Качановской колонии зашли А.ТУРЧИНОВ, руководитель фракции «БЮТ-Батькивщина» А.КОЖЕМЯКИН, а также народный депутат Владимир ФИЛЕНКО.