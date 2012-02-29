В Запорожье развесили билборды с Путиным (фото)

Сегодня в Запорожье на 20 биллбордах появились постеры с изображением премьер-министра РФ, кандидата в президенты России Владимира ПУТИНА и лозунгом «Стабильная Россия - стабильная Украина».

Как сообщили УНИАН на предприятиях-владельцах биллбордов, заказ на размещение данного постера получен от лидера запорожской молодежной организации «Славянская гвардия».

Фото с сайта Обозреватель

Информацию об этом УНИАН подтвердил и сам лидер МО «Славянская гвардия» Владимир РОГОВ, сообщивший, что размещение данных постеров является реакцией членов организации на события в России.

«Мы видим события в России – попытки «раскачать лодку» и организовать очередную «цветную революцию», которая, как показывает опыт таких революций, не принесет и не может принести ничего, кроме нестабильности в России, а, следовательно, и в Украине, которая экономически и не только связана с Россией больше, чем с каким бы то ни было другим государством или объединением государств», - пояснил В.РОГОВ.

По его словам, размещение постеров с изображением В.ПУТИНА также является «призывом не поддаваться на провокации США, которые используют выборы, чтобы снять неугодные им правительства».

«Мы не призываем голосовать за ПУТИНА, хотя именно с его приходом Россия вновь стала сильным государством. Мы призываем не дать разрушить стабильность в России и в Украине», - заявил В. РОГОВ.

По его словам, печать и размещение постеров организация оплатила за собственные средства и ни при печати, ни при размещении «пока ни с каким противодействием со стороны представителей правых сил не сталкивалась».