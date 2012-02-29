Эксперт считает, что Евросуд обяжет Украину освободить Луценко

Европейский суд по правам человека, скорее всего, примет решения, которым обяжет Украину освободить бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО. Такое мнение выразил в комментарии «Радио Свобода» Владимир БУТКЕВИЧ - заслуженный юрист Украины, судья Европейского суда по правам человека (1996-2007).

«Суд в Страсбурге не позволит ни одному государству не соблюдать хотя бы минимальные стандарты. По этому делу, как и по делу Юлии ТИМОШЕНКО, я слышу, что говорят, мол, у нас такое законодательство, и они все якобы сочувствуют, но отмечают, что должны соблюдаться закона. После того, как мы ратифицировали Европейскую конвенцию (по правам человека), и она стала частью нашего законодательства, после того, как мы приняли закон о выполнении решений Европейского суда, – эти отговорки не являются аргументами», – отметил В.БУТКЕВИЧ.

В ответ на вопрос о возможной реакции европейских институтов на признание Страсбургским судом дел Ю.ЛУЦЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО политически мотивированными, он отметил, что «Парламентская ассамблея Совета Европы ожидает решения суда».

«Они не хотят опережать суд, не хотят принимать какие-либо решения, которые могли бы повлиять на суд. Я не сомневаюсь, что по делам Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО будут найдены нарушения. Дальше будут санкции. И если у нас думают, что санкции – это так, просто обяжут национальный суд пересмотреть решения по делам и все, то это не так, потому что санкции будут более серьезные, в частности, они будут применяться и к тем, кто принимал участие в этих делах», – отметил В.БУТКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Печерский райсуд Киева приговорил Ю.ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.