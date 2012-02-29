СМИ: Яценюк утверждает, что единый список мажоритарщиков сформирован
Другие оппозиционеры ждут
Лидер политической партии "Фронт Змін" Арсений Яценюк утверждает, что объединенная оппозиция уже сформировала единый список мажоритарных кандидатов. Такую информацию на запрос УКРИНФОРМа предоставила пресс-служба политической партии "Фронт Змін", ссылаясь на выступление Яценюка в эфире одного из украинских телеканалов.
"Оппозиции очень важно показать новое качество людей. В принципе власть можно взять, а удержать ее можно или так, как хочет Янукович - на штыках, милиции, правоохранительной системе, или так, как хотим сделать мы - через доверие людей, через то, что на следующих выборах люди проголосуют не потому, что им заплатили деньги, а потому, что люди увидели в стране изменения. И для таких изменений оппозиция ныне уже сформировала единый список мажоритарных кандидатов", - отметил А.Яценюк.
В пресс-службе "Фронта Змін" также пообещали обнародовать список мажоритарных кандидатов в депутаты после его согласования всеми участниками объединенной оппозиции.
В то же время в комментарии УКРИНФОРМу народный депутат от фракции "БЮТ-"Батьківщина" Сергей Соболев сообщил, что продолжаются серьезные переговоры о едином партийном списке. "Мы для себя планы построили: буквально еще неделя и мы завершаем эту ситуацию", - отметил депутат. При этом он отметил, что КСД ожидает решения КС относительно возможности баллотирования одновременно по округам и по спискам партий. "Мы ныне ждем решения Конституционного Суда относительно возможности или невозможности баллотирования по округам и по списку. От этого многое зависит", - добавил Соболев.