Правозащитник: Сейчас делается все, чтобы убить Луценко

Для жизни экс-министра внутренних дел Юрия Луценко угроза есть в любой колонии.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал правозащитник Евгений Захаров.

"Бывший милиционер не может находиться в обычной колонии, где отбывают срок осужденные уголовники. В Менский колонии Черниговской области Луценко также не может быть, ведь там много людей, попавших туда из-за его усилия, чтобы не было пыток в милиции. Пока он будет находиться в СИЗО, поскольку решение суда не вступило в законную силу и будет апелляция. Что будет дальше - неизвестно ", - отметил он.

По словам Захарова, сейчас делаться все, чтобы убить экс-министра.

"Если и были случаи убийств в этой колонии, то говорили: это произошло из-за проблем со здоровьем. Такие вещи не расследуют. В моей практике были смерти людей в местах отбывания наказаний, когда осужденных убивали, а говорили, что так произошло из-за состояния здоровья", - отметил правозащитник.

Отметим, что первый зампредседателя ДПТС Сергей Сидоренко заявил, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко будет отбывать наказание в Менской колонии на Черниговщине, если суд не оправдает его. Он добавил, что это колония специального режима для бывших сотрудников правоохранительных органов.

27 февраля Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Адвокаты собираются обжаловать это решения в Апелляционном суде.