Азаров понял, что живет в порочной системе

Премьер Николай Азаров поручил Министерству социальной политики провести инвентаризацию и анализ всех видов социальной помощи.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

Азаров заявил, что одним из главных ограничений для экономического роста ученые считают аномальную, несправедливую разницу в доходах граждан.

"Чрезмерное имущественное неравенство является тормозом развития. Оно подрывает веру в успех страны и отдельного человека", - заявил Азаров.

"Неравенство надо последовательно, цивилизованно преодолевать. Так как оно провоцирует углубление кризиса. Это, кстати, один из выводов мирового экономического форума в Давосе", - добавил премьер.

Азаров сослался на исследование ученых, которые подтверждают, что 10% беднейших граждан Украины получают 2% объема социальных льгот.

"А 10% самых богатых граждан получают 22% социальных льгот. То есть в 10 раз больше. Это парадокс. Это порочная система. Такого абсурда не должно быть", - заявил Азаров.

"Я поручил Министерству социальной политики сделать инвентаризацию и анализ всех видов социальной помощи, которые у нас есть. И предложить: как всю эту искривленную, устаревшую, запутанную систему упростить и осовременить", - заявил он.

Украинская правда