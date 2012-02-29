Азаров представил нового министра
10:43, 29 февраля 2012Политика
5437 0
Пожелать успехов забыл?
|Юрий Колобов
Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Кабинета министров Н.АЗАРОВ сообщил об указе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о назначении Ю.КОЛОБОВА.
Премьер подарил новому министру букет красных роз и поздравил с назначением. При этом Н.АЗАРОВ не пожелал успехов на этом посту, как это традиционно бывает при представлении новоназначенных чиновников.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля Президент назначил Ю.КОЛОБОВА министром финансов Украины. До этого времени Ю.КОЛОБОВ работал в должности первого заместителя председателя Национального банка Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter