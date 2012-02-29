Азаров представил нового министра

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил членам правительства нового министра финансов Юрия КОЛОБОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Кабинета министров Н.АЗАРОВ сообщил об указе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о назначении Ю.КОЛОБОВА.

Премьер подарил новому министру букет красных роз и поздравил с назначением. При этом Н.АЗАРОВ не пожелал успехов на этом посту, как это традиционно бывает при представлении новоназначенных чиновников.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Президент назначил Ю.КОЛОБОВА министром финансов Украины. До этого времени Ю.КОЛОБОВ работал в должности первого заместителя председателя Национального банка Украины.