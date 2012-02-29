У донецкой прокуратуры прошел митинг

28 февраля в Донецке областная правозащитная организация «Союз спасения Донбасса» провела возле прокуратуры Донецкой области митинг протеста против повышения тарифов на проезд в транспорте, на коммунальные услуги, а также против других необоснованных, по мнению митингующих, решений горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 100 человек - в основном общественных активистов и представителей различных инициативных групп граждан, против которых, как они заявляют, «донецкая власть развернула репресии».

Митингующие пришли к зданию областной прокуратуры с плакатами: «Нет грабительским тарифам! Лукьянченко – под суд!», «Наши дети тоже хотят есть», «Паханам параши, детям – школы», «Сколько стоит закон?», «Донецк – могила для малого бизнеса», «Хватит нас убивать и травить глупыми идеями», «Лактионов и Лукьянченко! Прекратите беззаконие против детей школы № 111!» и др.

Участники акции потребовали от прокуратуры вынести протест на ряд решений городского совета с целью их отмены, в частности, на решение о повышении стоимости вывоза мусора для жителей двух районов Донецка, повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, закрытие ряда школ.

Также собравшиеся потребовали от прокуратуры провести проверку законности выделения участка для строительства мусоросжигательного завода, который «будет гробить и убивать не только жителей Донецка, но также близлежащих поселков и городов».

Протестующие выразили негодование в связи с непрекращающимися попытками власти закрыть школу № 111. «Сколько можно издеваться над детьми и их родителями бесконечными угрозами и судебными заседаниями?», - заявляли пришедшие на митинг родители учеников данной школы.

Участники акции приняли обращение к Президенту Украины, прокурору Донецкой области и председателю облгосадминистрации, в котором потребовали «за очередное необоснованное повышение коммунальных тарифов, за укрывательство преступлений в отношении тысяч ограбленных вкладчиков и пенсионеров, за систематические рейдерские самозахваты земли, за организацию политических репрессий, за все преступления и издевательства над народом возбудить уголовное дело против мэра Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО и отстранить его от занимаемой должности».