Первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ хочет «перезагрузить» отношения Украины с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил 27 февраля, выступая на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“Мы должны вернуть отношения с ЕС на правильный путь. И я думаю, на быстрый путь... Таким образом, я бы сказал, что нам следует «перезагрузить» отношения между Украиной и ЕС”, - сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что видит три основных пункта в повестке дня отношений Украина-ЕС. Первым из них В.ХОРОШКОВСКИЙ назвал проведение честных и свободных парламентских выборов в Украине осенью этого года, вторым – проведение действенных и эффективных реформ, в том числе, с целью улучшения климата бизнеса. Третьим пунктом первый вице-премьер назвал продолжение курса на евроинтеграцию Украины.

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что все эти пункты не могут быть реализованы друг без друга.