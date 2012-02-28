Польша обеспокоена приговором Луценко
00:15, 28 февраля 2012Политика
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Есть надежда на апелляцию?
Министерство иностранных дел Польши обеспокоено приговором бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО и надеется, что во время апелляционного рассмотрения дела будут соблюдены все его права.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на запрос агентства.
"Выборочность правосудия относительно представителей оппозиции и процедурные нарушения во время процесса дают основания предполагать, что дело имеет признаки политически мотивированного", - отметили в пресс-службе.
МИД Польши выразил надежду, что во время рассмотрения апелляции Ю.ЛУЦЕНКО сможет воспользоваться всеми надлежащими ему правами "согласно международным стандартам".
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