Польша обеспокоена приговором Луценко

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено приговором бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО и надеется, что во время апелляционного рассмотрения дела будут соблюдены все его права.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на запрос агентства.

"Выборочность правосудия относительно представителей оппозиции и процедурные нарушения во время процесса дают основания предполагать, что дело имеет признаки политически мотивированного", - отметили в пресс-службе.

МИД Польши выразил надежду, что во время рассмотрения апелляции Ю.ЛУЦЕНКО сможет воспользоваться всеми надлежащими ему правами "согласно международным стандартам".