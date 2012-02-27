Кличко: приговор Луценко – это крест на украинском правосудии

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает, что приговор экс-министру внутренних дел, руководителю «Народной самообороны» Юрию ЛУЦЕНКО – это «крест на всей системе украинского правосудия».

Об этом В.КЛИЧКО заявил под стенами Печерского районного суда, где сегодня огласили приговор экс-министру, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», отметив, что В.КЛИЧКО приехал поддержать Ю.ЛУЦЕНКО и пожелать ему выдержки и сил.

«Сегодня мы увидели, как снова опозорилось украинское правосудие. Этот приговор – свидетельство того, как страна сползает к авторитаризму. Я неоднократно повторял, что дела против Юлии ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО имеют политическое основание. По такой логике можно посадить любое должностное лицо в Украине», – отметил политик.

По мнению В.КЛИЧКО, мировое сообщество в очередной раз увидело настоящее лицо «демократии» нынешней власти. В частности, речь идет о полном игнорировании свобод человека и выборочности правосудия, отметил лидер партии «УДАР».

В.КЛИЧКО также подчеркнул, что как лидер политической партии он продолжит доносить объективную информацию о выборочном действии правосудия в Украине до всех европейских политиков, с которыми будет встречаться в ближайшее время.