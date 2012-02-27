Независимой экспертизы для «Доктора Пи» добивается Бережная

Народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ выплатила денежную премию журналисту Светлане МАРТЫНЕЦ за серию публикаций в рамках журналистского расследования по делу псевдопрофессора Андрея СЛЮСАРЧУКА. Размер премии составил 5000 грн., сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Кроме того, по данным пресс-службы, И.БЕРЕЖНАЯ также перечислила 5000 грн. в фонд помощи двух больных детей, пострадавшим от лечения псевдопрофессора. Автор расследования, журналист газеты «Экспресс» Светлана МАРТЫНЕЦ также приняла решение перечислить деньги на счет этих детей.

И.БЕРЕЖНАЯ назвал такой поступок журналистки «гражданским примером».

«Это очень достойный поступок. Я убеждена, что украинцы хотят жить в стране, где наивысшей ценностью является человеческая жизнь. Кроме того, дело А.СЛЮСАРЧУКА еще не закончено, и я приложу все усилия, чтобы совершенно все обстоятельства этого дела стали достоянием общественности, была установлена вина А.СЛЮСАРЧУКА, и он понес справедливое наказание», - подчеркнула депутат.

Как рассказала автор серии публикаций в газете «Экспресс» С.МАРТЫНЕЦ, в ходе журналистского расследования, она познакомилась с Катериной КОЛЯДОЙ - матерью сыновей, которых лечил лже-доктор А.СЛЮСАРЧУК.

«Поэтому премия, которую по своей доброй воле пожелала предоставить госпожа Ирина, принадлежит не журналисту, или газете. Я ее передаю прямому адресату – больным детям Катерины КОЛЯДЫ», - добавила она.

Журналист также обратилась к политикам, коллегам И.БЕРЕЖНОЙ, с призывом помочь больным детям: «И сегодня я обращаюсь ко всем политикам, которые имеют, или будут иметь желание определить премии за журналистское расследование по раскрытию лже-доктора, который наделал беды: передайте, господа, эти деньги сыновьям Катерины. Одна гривна, пять, или сто тысяч – это всего лишь деньги, бумажки, они никогда не были и не будут мерилом наших достоинств, но без них умирают. Я часто вижу глаза этих детей… Одна инъекция препарата, которым лечат детей, и без которого, они не смогут ходить, стоит 7,5 тыс. грн… Детям необходимо делать очередную инъекцию, а уколов уже нет», - подчеркнула представитель медиа.

Как сообщалось ранее, И.БЕРЕЖНАЯ приняла решение учредить собственную ежегодную премию за лучшее журналистское расследование. По итогам 2011 года этой премией награждена журналист газеты «Экспресс» С.МАРТЫНЕЦ за публикации о деятельности псевдопрофессора А.СЛЮСАРЧУКА.

Как сообщал УНИАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвиняют в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст из любой страницы «Кобзаря» и проводил вычисление с числами астрономического размера. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила два уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

16 января 2012 года А.СЛЮСАРЧУКУ суд продлил срок содержания во Львовском СИЗО еще на два месяца – до 14 марта.

2 февраля А.СЛЮСАРЧУКА по решению суда перевели из СИЗО во Львовскую областную клиническую психиатрическую больницу.

По словам пресс-секретаря Управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослава ДЕМКИВА, „такая экспертиза, как правило, длится 21 день. Однако, может длиться и месяц. Для этого у больницы есть специальное отделение, где на общих основаниях и находится на данный момент Андрей СЛЮСАРЧУК”. Он также заметил, что отделение психиатрической больницы, в котором проводится экспертиза, охраняет милиция.

И.БЕРЕЖНАЯ ранее заявляла, что намерена добиваться независимой психиатрической экспертизы для А.СЛЮСАРЧУКА и создания временной следственной комиссии парламента для контроля над расследованием.