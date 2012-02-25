Янукович встретится с вероятным кандидатом в президенты России

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует встретиться с руководством России сразу после завершения там президентской избирательной кампании.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

По его словам, такая встреча возможна уже в марте, и об этом шла речь во время визита в Украину председателя Госдумы Сергея НАРЫШКИНА.

На вопрос, действительно ли кандидат в Президенты России Владимир ПУТИН относится к нему «не с очень сильной любовью», В.ЯНУКОВИЧ заявил, что он не читает мысли «самого вероятного кандидата на пост Президента».

В то же время он согласился, что сейчас продолжаются сложные газовые переговоры между двумя странами. «У нас непростой вопрос, и мы сошлись в конфликте интересов. Это – газовый вопрос. Если убрать газовый вопрос – а он для нас принципиальный, и мы от него никогда не отступим, – ...у нас все хорошо», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он вспомнил высказывание «одного известного политика» о том, что «спать рядом с медведем спокойно нельзя». «Мы очень внимательно относимся к отношениям с Россией», – отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что Украина не пошла по пути, который навязывала Россия, поэтому ожидаются непростые газовые переговоры. «Я уверен, что в марте мы будем встречаться», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.