Азаров просит не пугать украинцев дефолтом

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверяет, что в Украине дефолта не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге в Житомирской области.

«Давайте мы не будем пугать наших людей такими громкими словами, как дефолт. Кто там, что там, куда поставил, на какое место. В Украине не будет никаких дефолтов. Спокойно работайте и не думайте», - сказал премьер-министр.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, «это должна у правительства и Национального банка голова болеть».