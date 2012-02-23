Азаров просит не пугать украинцев дефолтом
14:20, 23 февраля 2012Политика
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"Спокойно работайте и не думайте"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверяет, что в Украине дефолта не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге в Житомирской области.
«Давайте мы не будем пугать наших людей такими громкими словами, как дефолт. Кто там, что там, куда поставил, на какое место. В Украине не будет никаких дефолтов. Спокойно работайте и не думайте», - сказал премьер-министр.
При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, «это должна у правительства и Национального банка голова болеть».
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