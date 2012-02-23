Врачи: лечение детской онкологии оплачивают родители и волонтеры

Государство в 2011 году профинансировало только 30% потребностей детской онкологии в Киеве, остальные 70% обеспечили родители и волонтёры. Об этом заявила главный детский онколог г. Киева Ольга МАТЮШОК в эфире социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной НАЗАРОВОЙ.

В среднем, по словам эксперта, лечение одного больного без химиотерапии обходится порядка в 20–40 тыс. грн.

«Химиотерапия может быть очень разной. Есть такая, которая стоит 100 тыс. грн., а есть такая, что и 100 тыс. долларов. Дорогие операции большинству семей вообще не по карману», – отметила О.МАТЮШОК.

По оценкам заведующего отделением детской онкологии Национального института рака Сергея ПАВЛИКА, его учреждение обеспечено наиболее дорогими медикаментами первой линии на 75–80% и на 50–60% – препаратами сопровождения, что является «очень хорошим показателем, особенно в сравнении с областями».

По информации С.ПАВЛИКА, в поликлиническом отделении Национального института рака ежегодно обследуют около 3500–3800 детей со всей Украины с подозрением на злокачественные новообразования. Большая часть детей, заболевающих впервые, остаётся здесь на лечение.

«Наше отделение, увы, может позволить себе лечить только таких детей, адекватное лечение которых не может быть проведено по месту жительства в областях. К сожалению, есть области, которые не могут провести лечение даже средней интенсивности. И поэтому дефицит мест у нас, конечно, наблюдается», – отметил врач.

Однако, родители больных детей оценивают состояние лечения гематологии и онкологии в нашей стране как «ужасное». «Детей спасает не государство, чьим будущим они являются, а самоотверженность врачей, – сказала мать онкобольного ребёнка Наталия МЕРЕЖКО. – Проблемы в гематологии со всем: с донорами, с кровью, с лекарствами, которые мало того, что стоят бешеные деньги, но и их невозможно купить. Высокодозную химию привозят разве что не контрабандой волонтёры из-за рубежа, потому что здесь просто не прошёл тендер, и этих лекарств нет. Поэтому, как проводят высокодозную химию врачи, и откуда они берут эти лекарства, – большая загадка».

Как сообщал УНИАН, в Украине ежегодно выявляют рак у около тысячи детей до 17 лет.

По данным Министерства здравоохранения Украины, на конец 2010 года на учёте в онкологических диспансерах находилось 5 тыс. 510 детей (68,2 на 100 тыс. детского населения 0–17 лет). Специальное лечение по Украине в последние годы получило около 80% онкобольных детей.

По информации Минздрава, исследования, проведённые Национальным канцер-регистром Украины, свидетельствуют, что по состоянию на конец 2010 года показатель 5-летней выживаемости для всех форм злокачественных новообразований у детей составлял около 55,5% (в странах Евросоюза и США этот показатель – 70%) .

В ведомстве также проинформировали, что в 2011 году Минздрав закупил лекарственных средств и расходных материалов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга на общую сумму 59 млн. грн. (в частности, «Охматдет» – на сумму 22,7 млн. грн., 38% от общей суммы, предусмотренной для лечения детей всей страны).

В Государственном бюджете Украины на 2012 год на закупку лекарственных средств и расходных материалов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга предусмотрено 90 млн. грн., что на 50% больше, чем в 2011 году, отметили в Минздраве.