Янукович поздравил Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил бывшего главу государства Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении сказано: «Уважаемый Виктор Андреевич! Искренне поздравляю Вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, неисчерпаемых жизненных сил и успехов во всех начинаниях. Добра, счастья и благополучия Вам и Вашим родным».

Как известно, В.ЮЩЕНКО сегодня исполняется 58 лет.