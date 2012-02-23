Янукович поздравил Ющенко
10:54, 23 февраля 2012Политика
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Экс-президенту сегодня исполняется 58 лет
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил бывшего главу государства Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения.
Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении сказано: «Уважаемый Виктор Андреевич! Искренне поздравляю Вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, неисчерпаемых жизненных сил и успехов во всех начинаниях. Добра, счастья и благополучия Вам и Вашим родным».
Как известно, В.ЮЩЕНКО сегодня исполняется 58 лет.
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