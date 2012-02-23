Как киевляне относятся к бюджетной политике Попова

Семьдесят два процента киевлян считают, что дополнительные доходы городского бюджета власть должна направлять на помощь малообеспеченным. Двенадцать процентов жителей города выступают за то, чтобы эти средства инвестировались в развитие столицы. Шестнадцать процентов киевлян предлагают использовать дополнительные доходы городского бюджета пропорционально на социальные нужды и на инвестиции в экономику города. Таковы результаты уличного опроса, проведенного в Киеве Институтом медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива».

В то же время отношение жителей столицы к плановым доходам несколько иное. Отвечая на вопрос, каким киевляне хотели бы видеть бюджет города, лишь 56% киевлян отметили, что городская власть должна формировать социальный бюджет; 18% считают, что город должен иметь бюджет развития, и 26% выступают за сбалансированный бюджет, который учитывал бы социальные нужды киевлян и стимулировал бы рост экономики в перспективе.

«Результаты опроса любопытны с той точки зрения, что отношение киевлян к плановым и сверхплановым доходам несколько отличается, - отмечает руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко. - Киевляне готовы к тому, что часть плановых доходов бюджета город будет направлять на развитие, хотя в целом большинство выступает все-таки за социальную направленность финансовой политики власти. Что же касается дополнительных доходов, то подавляющее большинство киевлян выступает за то, чтобы эти доходы направлялись исключительно на социалку».

По мнению Евгения Черненко, действия городских властей в полной мере соответствуют ожиданиям киевлян. «Если анализировать бюджет, утвержденный Киеврадой в декабре, то можно назвать его сбалансированным со смещением на социальную направленность. Недавние решения власти направить дополнительные доходы преимущественно на социальные программы также отвечают запросам жителей города. В этом плане можно говорить о том, что Александр Попов проводит бюджетную политику, одобряемую киевлянами», - заключил Евгений Черненко.

Как сообщалось, по инициативе главы КГГА Александра Попова Киеврада 16 февраля утвердила изменения в социальные программы «Турбота. Назустріч киянам» и «Соціальне партнерство», существенно увеличив их финансирование. Как отметил глава КГГА, меры по созданию условий для развития производства и торговли в городе и, как следствие, повышения заработной платы увеличили суммы бюджетных поступлений. Еще одним источником наполнения городской казны стало блокирование теневых схем и борьба с коррупцией. Деньги, ранее уходившие в карманы взяточников, пошли в бюджет, что позволило городу увеличить финансирование социальных программ.

21 февраля Александр Попов подписал распоряжение, согласно которому первые 12,8 миллиона гривен будут направлены на помощь различным категориям населения - семьям погибших афганцев, инвалидам, пенсионерам и т.д.

Цензор