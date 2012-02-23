Ефремов не исключает, что КС может запретить «двойное» баллотирование

Лидер фракции Партии регионов в ВР Александр Ефремов не исключает, что Конституционный суд может признать неконституционным норму нового избирательного законодательства относительно одновременного баллотирования по партийному списку и по мажоритарному округу. Относительно уменьшения проходного барьера для партии, лидер фракции Партии регионов убежден, что этого не произойдет.

Об этом Александр Ефремов заявил в интервью «5 каналу».Это желание очень многих маленьких партий (снизить проходной барьер – ред.), которые не работают на протяжении всего периода с людьми, а которые выстраивают только проекты перед выборами, они хотят, чтобы проходной барьер был как можно меньше, и тогда лидеры этих партий могли бы представлять свои политические силы, у которых порой даже нет электората. Я не думаю, что это правильно», – отметил Ефремов.

«Я не знаю, будут ли какие-то изменения внесены. Когда мне задают вопрос по этому направлению, я вижу лишь одну проблему, которая может существовать. Мы ввели норму, и она, кстати, была спорная – это выдвижение одновременное как по мажоритарным округам, так и по спискам. Мне кажется, что как минимум – это нечестно перед избирателями, а по большому счёту это неправильно с юридической точки зрения. И если кто-то обратится в Конституционный Суд по данному вопросу, я не исключаю, что Конституционный Суд укажет нам, что эта норма не соответствует Конституции», - сказал лидер фракции