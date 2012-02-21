Вице-президент ЕП назвал то, что может исправить отношения с Украиной

Вице-президент Европейского парламента Яцек ПРОТАСЕВИЧ заявляет, что освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из-за решетки является ключевым для исправления отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом он сказал во время встречи с представителями руководства партии "Батькивщина" – Александром ТУРЧИНОВЫМ и Григорием НЕМЫРЕЙ.

"Отношения Украины и ЕС зашли в тупик. Но ключ к решению этой проблемы находится в руках власти Украины. Освобождение бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО является ключевым для исправления этих отношений", - заявил Я.ПРОТАСЕВИЧ.

Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине в контексте парламентских выборов, запланированных на октября этого года.