Томенко объяснил, почему БЮТ не поддержит зону свободной торговли СНГ

Фракция “БЮТ-Батьківщина” не готова голосовать за ратификацию соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил в эфире телеканала ТВі.

“Мы пока не готовы голосовать”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, он ознакомился с соглашением, хотя официально оно в парламент не поступало. Н.ТОМЕНКО отметил, что, исходя из положений соглашения, Украина находится в невыгодной ситуации в вопросе оборота сельскохозяйственной продукции.

“Мы имеем большое количество ограничительных норм через пошлину, тарифы и по России, и по Беларуси, и по Казахстану”, - добавил Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, если ратификация соглашения станет лишь политическим жестом, и не принесет никакой экономической выгоды, то такое соглашение Украине не нужно.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО отметил, что он против такого “шоу”, когда парламенты Украины и России в один и тот же день будут ратифицировать соглашение.

“Время политического пафоса прошло”, - сказал он, добавив, что положительно относится к заявлениям представителей парламентского большинства относительно их неготовности ратифицировать соглашение о ЗСТ в рамках СНГ.

Как сообщал УНИАН, во время встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергеем НАРЫШКИНЫМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что вскоре соглашение о ЗСТ в рамках СНГ будет передано на ратификацию в Верховную Раду.

Также С.НАРЫШКИН сообщил, что Украина и Россия договорились о синхронной ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ, однако председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что Верховная Рада пока не готова к ее синхронной ратификации.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Впрочем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к Договору.