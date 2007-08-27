Янукович хочет обновить принципы внутренней и внешней политики

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости обновления основных принципов внутренней и внешней политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время пленарного заседания 8-го совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

“Прошло уже много время с 1993 года, когда были определены принципы внутренней и внешней политики. Поэтому обязательно должно состояться обновление этого документа”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также рассчитывает, что к обновлению принципов внутренней и внешней политики будут привлечены лучшие специалисты страны, в частности, представители Министерства иностранных дел.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что, несмотря на то, что Президент согласно Конституции осуществляет общее руководство внешнеполитической деятельностью, ее принципы определяет Верховная Рада. В то же время он отметил, что правительство будет “делать все, чтобы Президент имел приоритет во внешней политике как глава государства”.