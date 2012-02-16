Вовк сообщил, когда объявит приговор Луценко
11:23, 16 февраля 2012Политика
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Ориентировочный выход
Печерский районный суд Киева 27 февраля планирует объявить приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после завершения выступления Ю.ЛУЦЕНКО с последним словом объявил председатель в судебном процессе судья Сергей ВОВК.
«Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения, ориентировочный выход из которой планируется 27 февраля в 9.00», - отметил С.ВОВК.
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