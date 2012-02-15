ГПУ и СБУ призывают возбудить уголовное дело против Путина

Народный депутат Украины Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО призывает руководителей силовых ведомств Украины возбудить уголовное дело, арестовать и привлечь к ответственности премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Об этом сообщает газета «Україна молода» № 24 от 15 февраля.

В частности, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направил депутатский запрос на имя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ и председателя СБУ Игоря КАЛИНИНА (копия запроса есть в распоряжении газеты «Україна молода»), в котором призывает руководителей силовых ведомств возбудить уголовное дело, арестовать и привлечь к ответственности В.ПУТИНА «за причинение значительного вреда экономической и национальной безопасности Украины, что создало реальную угрозу государственному суверенитету Украины».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО убежден, что В.ПУТИНА нужно обязательно привлечь к уголовной ответственности как соучастника преступления, за совершение которого осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По мнению Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, если этого не произойдет, тогда осуждение и признание виновной самой Ю.ТИМОШЕНКО Печерским райсудом столицы ставит «под большое сомнение законность, подсудность и справедливость приговора от 11 октября 2011 года». «При таких обстоятельствах приговор подлежит отмене, уголовное дело - направлению на досудебное доследование, а Юлия ТИМОШЕНКО - немедленному освобождению из-под стражи», - заявил депутат.

Также Г.ОМЕЛЬЧЕНКО напомнил генпрокурору и председателю СБУ отрывок из недавнего выступления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА во время торжеств по случаю Дня Соборности и Свободы Украины. «Украина стала заложницей кабальных газовых соглашений, подписанных в 2009 году, за счет которых страна несет огромные, миллиардные, убытки. Без преувеличения скажу, что эти соглашения стали реальной угрозой национальной безопасности Украины. И те, кто, независимо от должностей, подталкивал Украину к бездне, должны нести ответственность перед украинским народом», - заявил тогда глава государства.

Автор обращения надеется, что правоохранители не на словах, а на деле продемонстрируют, что «все, кто толкал Украину к бездне», действительно понесут наказание, несмотря на должности.

Обвинение основывалось на событиях 17-19 января 2009 года, когда премьер-министры Украины и России вели газовые переговоры «за закрытыми дверями», а впоследствии руководство «Нафтогаза» (используя якобы правительственные директивы, переданные Ю.ТИМОШЕНКО) заключило газовые соглашения с «Газпромом».