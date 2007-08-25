ЦИК зарегистрировала еще двух участников выборов
19:24, 25 августа 2007Политика
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Сегодня последний день, чтобы подать документы
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах кандидатов в народные депутаты от Партии зеленых Украины и от Украинского народного блока.
Соответствующее решение Комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.
Кроме того, ЦИК сформировала 115 зарубежных участковых комиссий для проведения досрочных парламентских выборов.
Сегодня в полночь заканчивается срок подачи партиями и блоками документов в ЦИК для регистрации избирательных списков.
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