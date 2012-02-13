Иностранных врачей, которые приехали к Тимошенко, просят зайти к Иващенко

Адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО намерены просить группу иностранных врачей, прибывших сегодня в Украину для проведения независимого обследования состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, провести аналогичное комиссионное обследование их подзащитного.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

"Мы готовим документы для обращения к международной медицинской группе, прибывшей для обследования Ю.ТИМОШЕНКО, провести обследование В.ИВАЩЕНКО, состояние здоровья которого на протяжении длительного времени ухудшается, лечение не предоставляется, что может привести к критическим последствиям", - сказал он.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО сильно ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.

Как сообщал УНИАН, в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германии и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, сегодня состоится совещание по организации работы международной медицинской группы при участии немецких, канадских и украинских врачей, представителей посольств Канады и ФРГ, Генпрокуратуры, Государственной пенитенциарной службы, Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения.

После совещания члены международной медицинской группы отбудут в Харьков в Качановскую исправительную колонию.