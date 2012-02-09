Полищук: Тимошенко больно на «шесть» по десятибалльной шкале

Правозащитники, медики и юристы призывают власти, Министерство здравоохранения и пенитенциарную службу прекратить пытки в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных и обычных граждан.

Об этом шла речь во время круглого стола: "Кризис прав человека в Украине: истязания и пытки как негативная составляющая деятельности современной правоохранительной системы", сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

Так, адвокат Николай ЕРЕМЕНКО подготовил заявление к генеральному прокурору о возбуждении уголовного дела по факту истязания Ю.ТИМОШЕНКО с октября 2011 года по сегодняшний день.

Адвокат заявляет, что к лидеру оппозиции применяются пытки в виде причинения физической боли из-за непредоставления медицинской помощи.

"Дело ТИМОШЕНКО - это кристаллизация того безобразия, которое творится в нашем обществе, в частности, в правоохранительной системе", - заявил Н.ЕРЕМЕНКО.

По его словам, «истязания в отношении Ю.ТИМОШЕНКО осуществляются не просто группой лиц, а преступной организацией, потому что здесь задействованы судьи, сотрудники правоохранительных органов, работники пенитенциарной службы, работники Минздрава, которые скрывают информацию".

"Все это изложено в моем заявлении на имя генпрокурора, которое завтра будет передано в ГПУ", - сказал он.

В то же время доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМНУ Николай ПОЛИЩУК считает, что непредоставление Ю.ТИМОШЕНКО квалифицированной медицинской помощи больше полугода иначе как пытками назвать нельзя.

По его словам, существует международная десятибалльная шкала измерения боли, согласно которой десять баллов - это та боль, которую человек не может терпеть.

Он сообщил, что в результате опроса Ю.ТИМОШЕНКО, та боль в спине, которую она сейчас терпит, оценивается в шесть баллов.

"Даже приняв обезболивающее, она из-за боли не может спать больше четырех часов, не может дойти до туалета без помощи сопровождающих, и я считаю, что это в какой-то мере пытки, потому что каждый человек имеет право жить без боли", - сказал доктор медицинских наук.

Н.ПОЛИЩУК считает, что Ю.ТИМОШЕНКО должна быть предоставленная квалифицированная медицинская помощь не в тюрьме, где эта помощь неэффективна, а в профильной больнице.

Н.ПОЛИЩУК также обеспокоен тем, что лекарства, которые предоставляются Ю.ТИМОШЕНКО и не дают желаемого результата, могут привести к осложнению состояния здоровья.

Н.ПОЛИЩУК также выразил возмущение тем, что власть применяет жестокость и пренебрежение к политзаключенным Юрию ЛУЦЕНКО и Валерию ИВАЩЕНКО.

"14-часовое судебное заседание - это пытки или жестокость?", - спросил он.

Доктор медицинских наук призвал Минздрав и пенитенциарную службу принять необходимые меры для прекращения истязания людей.

В то же время правозащитник (общественная организация "Дом свободы Украины") Татьяна ЯБЛОНСКАЯ заявила, что в пенитенциарной системе не хватает медицинского оборудования, врачей, которые бы могли своевременно оказывать квалифицированную помощь заключенным.

Т.ЯБЛОНСКАЯ обратила внимание на то, что согласно данным опроса, проведенного в предыдущие годы во всех областях страны, 81,1% заключенных сообщили о том, что к ним применялись пытки на уровне дознания и следствия: "Ничего не изменилось на сегодняшний день, разве что научились бить так, чтобы не оставлять следов".

В свою очередь кандидат юридических наук, адвокат Николай СИРЫЙ заявил, что жестокость остается элементом государственного управления.

"Когда жестокость для власти становится способом общения, тогда мы становимся на грань, мы становимся как общество чрезвычайно уязвимыми", - сказал он.