В ПР пожали плечами: «скупщиков» тушек могут разве что пристыдить

Представитель Президента в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО считает, что события с народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ лежат исключительно в моральной плоскости.

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі, отвечая на вопрос, будет ли реакция Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на заявления Р.ЗАБЗАЛЮКА о подкупе за переход из фракции во фракцию.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что этот вопрос лежит в плоскости морали, поэтому ни Президент, ни депутаты не могут вмешиваться в этот вопрос.

Он заметил, что Партия регионов, к которой он принадлежит, вообще не имеет никакого отношения к группе «Реформы во имя будущего», и поэтому ему тяжело комментировать инцидент.

В то же время, по убеждению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, с политической точки зрения вопрос подкупа народных депутатов является недопустимым.