Кто научил украинцев говорить, писать и заниматься сексом

Слово «говорить» подарили нам готы, которые принесли на нашу землю христианство… У скифов мы позаимствовали слова «балакать», «басни», «мова». «Yabati» по-древнеиндийски означает то же, что и на украинском…

Украинцы как этнос (по языковому признаку) начали формироваться в пределах праславянской общности в середине первого тысячелетия новой эры. Это происходило путем консолидации древних славянских племен, к чему их подталкивала угроза порабощения аварцами, гуннами и т. п. Но основной лексический состав, фонетические и грамматические особенности славянских языков, среди них и украинского, сформировались значительно раньше – на протяжении первого тысячелетия до нашей эры.

Мы выходим из того, что праславянский язык появился в результате длительного взаимодействия балтийского праязыка, от которого происходят современные литовский, латышский и несколько мертвых, в частности прусский, с иным – «чужим» языком. Возможно, это был киммерийский, который принято считать одним из индоарийских, а также другие иранские языки, в частности скифский, позже – сарматский, аланский, сакский и пр.

Вероятно, именно киммерийцы, покорив часть балтийских племен, приняли их язык, но изменили его так, что он перестал быть собственно балтийским. Славянский вобрал в себя множество фонетических, морфологических особенностей, а также усвоил обширный пласт лексики индоиранских языков.

Напомним, что слово «иранский» не имеет никакого отношения к современному Ирану, получившему свое название сравнительно недавно. Иранские племена, в частности персы, заселили территорию нынешнего Ирана уже после того, как появились в Приднепровье, где они, возможно, были автохтонами. У слова «иранский» касательно древних племен имеется синоним – «арийский». Но, опять же таки, арийцы, арии, то есть древние иранцы, не имеют ничего общего с тем значением, которое этому слову придавали нацисты.

Предыдущие публикации из этой серии были посвящены древним названиям, касающимся столицы Украины («Кто на самом деле является старшим братом украинцев?», "Скифские истоки столицы Украины"). Но чтобы не создалось впечатление, что древние народы оставили нам только имена собственные, сделаем небольшое отступление от топонимической темы.

Как говорили готы

Конечно же, не только балты и индоиранцы причастны к формированию славянских языков, в частности украинскому. Известно, что немалое влияние на них оказали германские племена готов, которые господствовали на украинских землях несколько веков в середине первого тысячелетия нашей эры. Готы принесли на эти земли христианство и создали здесь свое государство со столицей на Днепре (где точно – неизвестно). Готский король Германарих воевал со славянами, однако очевидно, что некоторые из них служили ему.

По всей вероятности, часть готов ассимилировалась славянами, соответственно, переняла славянский язык, несколько изменив его, как это обычно происходит в таких случаях (остатки поглощенного языка называются субстратом).

Украинский язык вобрал достаточно много готских слов: шлем, меч, князь, гаразд и др.

И именно готы, по нашему убеждению, дали украинцам слово говорить.

Согласно "Этимологическому словарю украинского языка" (т. 1, с. 542) говорить является вторичным словом относительно более древнего – *govorъ, *gavorъ. Этот корень зафиксирован во многих славянских языках, но его происхождение считается неизвестным. На готским языком gawaurdi (произносится gawordi) означает «говорение, общение» – префиксальное образование, с приставкой ga-, от waurdi «слово» (англ. word) (CGGL, с. 132).

*Gavorъ сначала, видимо, означало «говорение на готском языке» *gavoriti – «разговаривать по-готски», возможно, с пренебрежительным оттенком, подобно тому как «шпрехать» значит «разговаривать по-немецки». Конечное -d не произносилось самими готами либо утерялось в результате усвоения лексемы славянами.

Кстати, слово гаразд (рус. с другим значением горазд) образовано с помощью того же готского префикса ga- от razda «язык, говор». *Garazds – «способный хорошо говорить» (ЕСУМ, т. 1, 470).

Встретились балагур, болтун и балаболка

В украинском языке имеется множество экспрессивных синонимов к слову говорить. Некоторые из них также имеют свою достаточно интересную историю.

Балакать значит «разговаривать, рассказывать, говорить» (ЕСУМ, т. 1, с. 123). Этимологический словарь объясняет это слово как производное от бал- «разговор, болтовня» и справедливо отсылает к лексеме балы «разговоры, болтовня», что «может рассматриваться как праславянское образование с суффиксом -l- от ие. *bhā- «рассказывать» (отсюда укр. баяти, байка) (с. 127, 157). Вопрос лишь в том, как это образование появилось в праславянском языке, ведь в балтийских языках корня бал- с этим значением нет.

Обращение к индоиранским языкам, к каковым принадлежал, в частности, скифский, помогает найти ответ на этот вопрос. «Сравнительный словарь индоарийских языков» (CDIL, с. 528) содержит обширную статью *bōll «разговаривать». В разных языках этой группы (перечень их занял бы слишком много места) встречаются следующие формы этого слова: bollaï «говорит», bōlun «сказано», bolaṇ, bolṇā, bolā, balā, balāna и пр. со значением «язык, разговор, обещание, слова; звать, говорить, сказать». В пракрите bōllaka означает «говорун» (укр. балакун).

Поэтому полагаем, слова балы, балакать являются заимствованиями, и с самого начала выражали определенную, скорее негативную, оценку. Возможно, балакать означало говорить на каком-то из иранских языков – непонятном, неблагозвучном (либо наоборот – изысканном, панском?). Как приблизительно «пшекать» – говорить по-польски – из сравнительно недавнего прошлого.

В украинском языке имеется еще одна лексема из этого синонимического гнезда с похожим корнем, но с более выразительной стилистической окраской: бовкати, бовкнути (рус. болтать). Звук в появился на месте исторического л (*bъlkati). Можем предположить, что и здесь звукоподражательный корень (ЕСУМ, т. 1, с 219) сформировался под воздействием скифского *bal-, *bol-. Так же можно объяснить и белькотати, белькотіти (с. 166), а также выразительное балаболка – сразу с двумя близкими корнями.

Балясы «болтовня» тоже из этого же ряда. Высказывание балясы точить из столярского лексикона попало в это синонимическое гнездо, сблизившись с балясами-болтовней на основе созвучия (с. 129).

А слова балагур, балагурить (с. 123) совместили в себе субстратные корни сразу двух языков – иранский бал- и готский гур- (от говор-).

«Поираненные» балты, ставшие славянами, взяли от скифов не только болтовню-балачку, но и другие слова с таким же или близким значением.

Слово базікати, как и басні «болтовня, пустые разговоры», выводится из того же ие. корня *bhā- «рассказывать» (с. 114, 148). Но, опять-таки, в балтийских языках корня бас-, баз- нет, а в славянских он почему-то появляется.

«Сравнительный словарь индоарийских языков» фиксирует имеющееся во многих из этих языков слово bhāṣā «речь». Варианты: bhāsa, bas, baha и пр. «язык, слово, песня, поговорка». И, похоже, слова басні, базікати и родственные им появились у наших предков под влияния языка скифов. Ср. грузинское baasi «разговор», видимо, того же происхождения.

Еще одно экспрессивное словцо из этого же синонимического гнезда – ляпать, ляпнуть – тоже, полагаем, не является простым звукоподражанием, как это может показаться. Его значение – «говорить, не думая; болтать» – распространено едва ли не во всех славянских языках, а следовательно, относится к праславянским временам. Видимо, его происхождение связано с междометием ляп (ЕСУМ, т. 3, с. 341), но именно это значение могло развиться под влиянием другого языка. К этому же ряду следует отнести слова лепетать, лопотать.

В ндоиранских языках *lapa означает «разговор, болтовня» (корень lap-). Производные значения в разных языках: «разговорчивый; говорун, болтун; слово, речь». А в языке пали lapaka – это «болтун, ворчун» (CDIAL, с. 634), почти как в украинском: ляпак «болтун» (ЕСУМ, там же). Lápati «бормочет, болтает», производные значения – «сказать, говорить, произносить»; * lāpana «болтовня». В языке кашмири lapar – «разговорчивый человек, ведущий бессмысленный, глупый разговор; болтун, говорун» (DKL, с. 529). Ср. грузинское lap’arak’i «говорильня, разговор», по-видимому, того же происхождения.

Относительно лепетать, то «Этимологический словарь украинского языка» отмечает связь между этим словом и др.-инд. lápati, а также лексикой других индоевропейских языков, из чего можем сделать вывод, что это слово, вероятно, унаследовано украинским с индоевропейских времен, а не заимствовано на каком-то этапе формирования славянского праязыка.

А вот слово жебоніти, жабоніти «бормотать, шуметь, бубнить» неясного происхождения (ЕСУМ, т. 2, 190), по нашему мнению, является также заимствованием – так же, как и шпрехать, балакать, говорить. Лексема zabān, zubān распространена лишь в части иранских языков, в частности в персидском и таджикском (забон). Означает – «язык; речь, говор, высказывание, разговор» (CPID, c. 608). На славянской почве она, естественно, сблизилась со словом «жаба». Именно поэтому язык каких-то иранских племен в Приднепровье, в котором употреблялось это слово, напоминал славянам квакание лягушек. Жебоніти означало тараторить на этом «жабьем» языке.

Откуда взялась мова?

Происхождение этого слова удовлетворительного объяснения не имеет, а у корня мов- (молв- *mъlv-) нет соответствий за пределами славянских языков. «Этимологический словарь украинского языка» содержит следующую информацию: *псл. mъlva «гомон» *mъlviti «шуметь»; – происхождение окончательно не выяснено; – рассматривается как звукоподражательное образование» (т. 3, с. 491–492). «Этимологический словарь славянских языков» более категорично настаивает на звукоподражательном происхождении (ЭССЯ, т. 20, с. 225-226). Индоиранские лексиконы также не добавляют ясности.

И все же осмелюсь предположить, что эта лексема появилась под влиянием арийских языков, о чем свидетельствуют ее фонетика и морфология.

Слова на -va, особенно отглагольные существительные, встречаются в др.-инд. языке очень часто: рalāva «полова, солома»; plava – «наводнение» (ср. укр. заплава) от plávatē «плывет»; ārāva «крик»; ráva «рёв»; drāva «скорость, полет» от drávati «бежит»; bahutva «богатство, обилие»; dāsatva «рабство»; śrāva «слух»; prasrāva «моча»; *bhāṣārava «язык»; bhāvá «бытие, вещь, состояние» и т.д. (см. CDIAL). "Сравнительный словарь индоарийских языков" сэра Ральфа Л. Тернера содержит около 2% заголовочных слов, которые заканчиваются на -va. В славянских языках таких слов гораздо меньше (например: слава, прорва, страва, булава, битва, заграва, постава и др.), причем часть из них, по нашему мнению, появилась под скифским влиянием. И не в контексте ли иранского влияния следует рассматривать многочисленные названия рек и другие топонимы на -va? Драва, Орява, Орнава, Тересва, Синява, Росава, Унава и т.д.

Кроме того, сочетание звуков – слогообразующий ḷ или ṛ между двумя согласными – является очень характерным для «праиндоиранского» и в меньшей степени – для славянского языков: псл. *vḷkъ «волк» – др.-инд. vṛka «волк»; псл. *mṛtь «смерть» - др.-инд. mṛtá «смерть»; псл. *mṛkn- «меркнуть» – др.-инд. *mṛkṇa «ущербный, померкший»; псл. *moldъ «молодой» - др.-инд. mṛdú «мягкий, слабый»; слн. krk «шея» - др.-инд. kṛka «шея» и т.д. На сегодня эта общая для обеих языковых групп особенность (хотя ее происхождение в славянских явно субстратное), сохранилась в языках индийской подгруппы и в некоторых славянских языках.

Видимо, слово мова (*mḷva) могло появиться в иранском (или славяно-иранском) языке жителей Приднепровья, подобно bhāvá, plava, drāva и пр., в качестве существительного, обозначающего процесс, который может быть выражен глаголом, – говорения, произношения, речи. Кстати, не исключено, что переносное значение слова молоть развилось под воздействием глагола *mъlviti, производном от мовы-молвы.

Я читаю, следовательно – я мыслю

Мы не знаем, умели ли «доисторические» славяне читать и писать, хотя у историков больше оснований полагать, что таки умели. Нам также ничего не известно о письме скифов и других иранцев на этих землях. В то же время происхождение слов читать и писать может свидетельствовать в пользу их грамотности.

Слово читать, этимологически связанное со чтить, честь, имеет близких индоиранских родственников: cittá «видимый; мышление, мысль» (CDIAL, с. 260). Сравнительный словарь фиксирует следующие значения производных лексем čit, ċĕth, cetāna, citāunu и пр. в разных индоарийских языках: «замысел, стремление, понимание, ум, память, внимание; рассуждать, сообщать, думать, решать, видеть, смотреть, информировать».

Балтийские языки также имеют родственные слова: лит. skaitýti "читать, считать", лтш. skàitît "считать" (см. у Фасмера). Считается, в славянских словах отражено чередование čit-/čьt- (укр. чит-/чт-), однако, вероятно, у этих корней несколько различная история.

Читать с нынешним значением могло быть усвоено праславянами в результате взаимодействия с иранцами, на что указывает и семантика индоиранских слов, близкая к читать («рассуждать, сообщать, информировать»; *uc-cittaka «очень умный» – ср. укр. читака, префикс uc- – рус. «очень»). Еще одним свидетельством заимствования является грузинское k’ith-va «чтение», видимо, того же происхождения.

Даже если представить, что у жителей Приднепровья доисторического периода не было собственного письма, среди них, несомненно, были грамотные люди, которые читали и писали на других языках. А следовательно, было слово, обозначающее сей интеллектуальный процесс. И это могло быть скифское *čita-, впоследствии трансформировавшееся в славянское čita-.

Писаная красота

Относительно писания, то древний корень этого слова украинский язык, возможно, унаследовал с индоевропейских времен. Однако с другим значением – пестрый (корень pьs-). Значение «писать, рисовать» зафиксировано лишь в славянских, балтийских языках (лит. piẽšti «рисовать», прусс. peisāi «пишут» – см. ЕСУМ, т. 4, с. 360, 375-376), а также в некоторых индоиранских. У славян и балтов это значение (корень pis-) могло развиться под влиянием все тех же древних арийских языков, господствовавших в первом тысячелетии до новой эры в Приднепровье. По крайней мере, среди их носителей было достаточно много грамотных людей, без которых не могли обойтись торговые и дипломатические отношения.

Корень piś- у индоиранцев обозначал процесс резьбы, чеканки, высекания, вырезания (а еще нарезания мяса). Семантическая связь с писанием прослеживается четко. Pḗśa от того же корня означало «орнамент, узор», pēśalá - «украшенный, приятный, красивый» (CDIAL, с. 464), pēśakāra – «вышивальщица», дословно «делающая узоры». Как видим, с этим корнем связаны украинские писанка, писанкарство, расписывать, расписной, выражение «неписаная красота».

Древнеперсидский язык подводит нас еще ближе к славянскому значению: *nipēśayati «пишет» (от piś-). На таджикском навиштан «писать» (корень виш-), на осетинском фыссын «писать» (фыс-).

Следовательно, писать, по нашему мнению, это тоже субстратное арийское слово, которое напоминает нам о древних, в частности культурных, связях праславян или даже балтославян с иранцами.

А теперь о сексе

Если еще остались скептики, которых не убедил тезис о скифском влиянии на украинцев, советуем открыть «Сравнительный словарь индоарийских языков» на странице 602. Подаем некоторые слова без комментариев (bh читается как б с придыханием):

Yabh «совокупляться»; yбbhati «совокупляется» (Авеста); yabhana «совокупление» (санскрит); *yabdha «спаренный»; *yabhyatē, *yabdhṛ «осуществляющий совокупление»; jabhaṇu, jabhaṇuya «получать сексуальное удовольствие» (синдхи); yabhaṇ «иметь сексуальные отношения» (лахнда). В языках синдхи, лахнда, кроме того, вариации этого слова используются в качестве ругательства.

Продолжение следует (о происхождении киевских названий).

Владимир Ильченко, iviu2@unian.net

Ссылки на литературу смотрите здесь.