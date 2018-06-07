Скифские истоки столицы Украины

Продолжаем публикацию материалов на тему «где взялись украинцы» (предыдущая статья: «Кто на самом деле является “старшим братом” украинцев?»), доказывающих, что Киев основали и населяли в доисторические времена скифские племена. Множество древних географических названий, связанных с нашей столицей, имеют иранское происхождение. В предыдущей статье мы рассматривали якобы славянские топонимы Подол, Выдубичи, Конча, Славутич. В этом материале речь пойдет о Горенке, Почайне, Турце, Стугне, Крещатике...

Змей Горинич и Горенка

Горенка – небольшая река, которая огибает Пущу-Водицу и впадает в Ирпень. Название реки сближают со словом горянка, так как течет она якобы через горы. Там же, возле Пущи, находится одноименное село. Населенный пункт с таким же названием имеется на Тернопольщине. А еще в Украине течет знаменитая река Горинь, есть два Гориньграда.

Близкие названия встречаются во многих странах Европы и Азии: Gorinj – в Боснии и Герцеговине, Goryn – в Польше, Gorina – в Сербии, Gorini – в Румынии, Gorino – в Италии, Gorintschach в Австрии, Goringe, Goringen – в Швеции, Goring by Sea – в Великобритании, Goring, Goringen, Goringsreuth, Gorinsee – в Германии, Gorinchem – в Голландии, Gorindzhuki – в Грузии, Gorinjar – в Пакистане. Добавим сюда еще множество названий с начальным hor-, (напр. Horin в Чехии), а также garin-, harin- по всей Европе и Юго-Западной Азии.

Очевидно, что значительная часть этих названий этимологически связана с Горинью и, соответственно, киевской Горенкой.

Толкований названий этих украинских рек в литературе много. «Словарь летописных географических названий Южной Руси» наводит такие из них (в отношении Горини). 1. От гора, поскольку река течет между гористыми берегами. 2. От готского garunjo «наводнение» (run- «поток», rinno «река» - см. CGGL, 128). Мы раньше тоже придерживались этой точки зрения и полагаем, что готы в любом случае могли воспринимать название реки по-своему. 3.

От иллирийского слова, восходящего к индоевропейскому gȗer- «горло, жерло», откуда и украинское джерело. При этом Горинь сближают с гидронимами Гериня и Джурынь бассейна Днестра, которые якобы также происходят от того же индоевропейского корня (ЕСЛГПР, 44).

Попытки связать эти названия с горением (мол, выжигают леса вокруг реки) или с горьким привкусом воды нельзя считать обоснованными.

По нашему мнению, Горенка, как и множество других древних топонимов Киева и его окрестностей, относится к субстратной лексике иранского (скифского) происхождения. Значительная распространенность этого топонимного корня подсказывает, что его этимологию следует выводить из какого-то географического термина или устоявшегося определения (как, например, в славянских языках р. Быстрица, Глубочица, Черная и т.п.).

Понять внутреннюю форму этой древней гидронимной морфемы помогает индоарийский корень ghr, реализованный в лексемах со значением «течь, разбрызгиваться» (CDIAL, 241). Семантика производных слов в современных индоиранских языках связана с пробивной, разрушительной силой воды, а еще с увлажнением. Несколько примеров: синдхи ghāro «пробоина в дамбе, ущелье, расщелина», ghāri «сухое русло, оставленное после изменения курса реки»; лахнда Ghārā – название слитных воедино рек Сутлей и Биас; панджаби ghār, ghārī «канава, сформированная потоком воды»; бенгали ghār «опрыскивание водой, орошение»; хинди ghār «размытая потоком земля, ущелье»; сингал. gara «опрыскивание, увлажнение»; марати ghāḷ «канава, проложенная потоком воды, ущелье». «Сравнительный словарь индоарийских языков» также содержит слова с этим же корнем, образованные с помощью префикса pra-: *praghāra «протекание»; *praghārayati «гонит воду»; *praghirati «протекает» (CDIAL, 481).

Следовательно, Горинь, Горенка могут быть связаны с гипотетическим словом иранцев Поднепровья *ghārunĭ, *ghāruna > *ghōrynĭ, *ghōryna – с европейским гидронимным суффиксом на n или n’, – означающим «(бурный) потек, река». Недаром в Горинь впадает речка Речица, а возле самого устья находится село с таким же названием. На территории Беларуси на Горини расположен городок Речица (железнодорожная станция Горинь).

Отсюда, возможно, и загадочная Герра у Геродота (название какой-то реки), где скифы хоронили своих царей.

Близкое по звучанию село Гореничи под Киевом может восходить к другому корню – скорее всего от антропонима, в основе которого лежит древняя лексема ghōrá «ужасный, страшный» (CDIAL, 244). Интересны ее значения и в современных индоиранских языках: пали (пракрит) ghōra «ужасный», кховар gór «демон, ведьма»; сингал. gora «страшный»; панджаби ghor «темный, ужасный».

Этот корень, похоже, объясняет имя сказочного персонажа Змея Горыныча, который мог унаследовать имя иранского (скифского) демона или божка. А также загадочное славянское имя Горислав.

От этого «ужасного» корня, возможно, происходит и славянское слово горе, хотя его традиционно связывают с гореть (ЭССЯ, вып. 7, с. 40–41).

Название же упоминавшейся реки Джурынь может быть связано с другим иранским корнем – ghūr (CDIAL, 241) со значением «крутить, поворачивать, бурлить».

Переправа-переправа

Загадочная река Почайна, которая текла из Оболони и впадала в Днепр на Подоле, оставила глубокий след в истории Киева, хотя сама бесследно, в прямом смысле этого слова, исчезла.

С Почайной связано зарождение древнего города на Подоле. Устье реки образовывало гавань, где находилась пристань (притыка), сюда заходили суда, доставляющие товар на подольский рынок (торжище), – самый крупный в северной части бассейна Днепра. Здесь же, как полагают, находилась переправа через Днепр, как и, видимо, через саму Почайну.

Удовлетворительной этимологии названия этой исторической реки нет. «Этимологический словарь летописных географических названий Южной Руси» (с. 109-110) дает варианты названия: Почана, Почай, Почайня и пр. Почайну связывают со славянским корнем *pot-, от которого происходят украинские слова пот, потеть, что нельзя считать убедительным из фонетических соображений.

Что же касается параллелей в индоиранских языках, то соблазнительно выглядит древняя лексема paṭṭana с неясной этимологией и фонетической эволюцией (CDIAL, 434). Ее значения в разных современных языках индоиранской группы следующие: «город, рынок, переправа (паром), гавань, порт, причал». Производные слова дают значение «перевозчик (паромщик), паромная лодка, человек, живущий возле переправы». Может ли эта paṭṭana быть ключом для понимания внутренней формы нашей Почайны (Почаны)? Ответ скорее отрицательный, однако параллели интригуют.

Еще одна параллель подобного плана. В некоторых индоарийских языках сохранились интересные для нас слова, обозначающие переправу через воду: khewā, khey, kheo (CDIAL, 195). Семантика их широкая, в частности: «переправа (паром), плата за переправу, гребля, груз на лодке, поездка (по воде)». Если допустить, что слова из этого ряда были известны скифам Поднепровья, то это могло обусловить появление народной этимологии имени основателя Киева. Помните, как написано в летописи о людях, которые связывали Кия с переправой? «Несознательные говорят, что Кий был перевозчиком. Если бы Кий был перевозчиком, не ходил бы в Царьгород».

Скифский князь Кий, конечно же, не был перевозчиком. Но носители иранского языка могли слышать в его имени (тоже, кстати, иранском) слово, означавшее «перевозчик», и это недоразумение донеслось через долгие века до славянина Нестора, который оставил в летописи свою знаменитую сентенцию. (Как, скажем, украинские христиане в имени Христа слышат слово «крест»).

Что же касается Почайны, то можно допустить древнее усвоение славянами иранского (скифского) названия, образованного от pacchāya «тень» (CDIAL, 19, 482) с корнем chāyā «тень, затенение, отображение, красота». Производные прилагательные означают «тенистый, яркий, красивый». Это слово представлено практически во всех современных индоарийских языках. Поэтому Почайна могло значить «тенистая, скрытая (между деревьями или берегами)». Почайна была протоком великой реки и, возможно, означала "тень, отражение" Днепра. Хотя должны признать, что и такая этимология не очень убедительна.

Быстрые турки

На Подоле протекала еще одна речушка, или ручей, который сначала впадал в речку Глубочицу, а затем – в гавань, ниже Почайны. Его название – Турец, отсюда – улица Туровская. На территории Киева в разных местах также находились долина Турец и озеро Турец.

Название ручья связывают либо с туром (рогатым животным), которому поклонялись язычники, либо с антропонимом Тур (ЕСЛГПР, 160 – 161).

Однако корень тур-, тор- очень широко представлен в гидронимах Украины и за ее границами. Имеются у нас реки Турка (и одноименный город), Турья (от нее поселок Турийск), Туровка, Туров, Турьянка, Тор, Торец, Торские озера и т.д., а также реки Торуса, Торопа и, конечно, Тирас (Днестр) (см. там же, с. 163). Видимо, это специфический гидронимный корень, который так же, как и Горинь, может выводиться из какого-то географического термина или устоявшегося определения. По нашему мнению, он представляет субстратную лексику иранского происхождения и значит «быстрый», на что указывали еще Соболевский, Лер-Сплавинский, Фасмер и др.

«Сравнительный словарь...» (с. 335) приводит следующие лексемы, которые объясняют наши многочисленные «турки»: turá «быстрый»; turánt (причастие) «поспешный»; turáti «спешит, пробивается вперед».

Следовательно, названия с корнем тур-, тор- означают то же, что и славянские Быстрица, Быстра. Недаром в Обуховском районе вблизи озера Турец протекает речка Быстрица.

Стон студеной воды

Поскольку мы добрались до Обуховского района, то не лишне вспомнить и здешнюю реку Стугну, которая впадает в Днепр у Триполья. Когда-то по ней пролегал южный рубеж Киевской земли.

Название реки сближают со словом стынуть. То есть Стугна значит «холодная» (ЕСЛГПР, 146). Имеются и другие версии: гидроним ассоциируют со сто(г)нать или с гипотетическим праславянским *stǫga «река».

Эти версии, конечно же, имеют право на существование, но если учитывать длительное господство скифов на этой земле, то очевидно, что нужно принимать во внимание и возможность иранского происхождения географических объектов.

По нашему мнению, Стугна, как и многие другие реки региона, носит все же скифское название. Оно, как полагаем, родственно таким гидронимам, как Стагны (поток в Жидачевском районе на Львовщине), Стоговец (реки в бассейнах Десны, Прута, Тиссы).

Sthāgha, *sthagha (с а, ā от инд.-евр. о), имеет значение «основание, дно, брод, мель» (CDIAL, 792). В современных языках индоиранской группы оно очень варьирует: «мель, дно, брод», с одной стороны, и «глубина, глубокая вода», а также «погружение в воду» - с другой. Любое из этих значений подходит для номинации водного объекта.

Следовательно, у скифов Стугна (*Stōghna, с суффиксом -n, как у Десны, Борзны, Березны) могла означать «мелководная, проходная, поддающаяся прохождению вброд».

Перепаханный Крещатик

Главная улица Киева унаследовала название некой местности, идентифицировать которую точно пока что не удается. Где-то посреди Киева или на его окраинах, возможно, на месте современной Почтовой площади, находилась Крещатая долина, однако не известно, что означало это название. Существует несколько толкований слова «крещатик»: перекресток дорог или ложбин; болотистая, иссеченная оврагами местность; место крещения. Но имеют ли все эти значения какое-либо отношение к центральной киевской улице?

По нашему мнению, к этому загадочному названию также причастны древние скифы-иранцы Krṣṭá (здесь и ниже r - слогообразующий звук) в индоарийских языках означает «вспаханное поле, пашня» (CDIAL, с. 178-179) и восходит к корню krṣ «обработанное поле, пахота», а также «иссеченная бороздами земля»; krṣyati, krṣáti – «пашет, обрабатывает землю»; krṣaṇa, krṣāṇa – «тяга, пахота», производные лексемы в разных языках группы обозначают «крестьянин, фермер, земледелец»; karṣá «волочение, земледелие, сельское хозяйство». Видимо, здесь следует искать и истоки российского слова крестьянин, которое со временем сблизилось с греческим заимствованием христианин.

Следовательно, Крещатая долина, Крещатик – это, возможно, обрабатываемая земля, пахота, поле, на каком выращивают хлеб. Или же в переносном значении – иссеченная бороздами, балками земля.

Можно также допустить связь с этим древним индоиранским корнем таких названий, как Коростень, Коростышив, Коростив, Крошня (микротопоним в Житомире), Корсунь и пр.

Продолжение следует. Владимир Ильченко iviu2@unian.net

Ссылки на литературу