Немыря о Сенате США, имидже и неуклюжей пропаганде

Заместитель главы партии "Батькивщина", экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что власть Украины использует старые пропагандистские требования для создания позитивного имиджа.

Об этом Г.НЕМЫРЯ заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН по результатам слушаний, которые прошли 1 февраля в подкомитете по европейским делам Комитета иностранных дел Сената США на тему "Украина на распутье: что поставлено на карту для США и Европы?".

"Неуклюжий жест сделали правительство и Министерство иностранных дел, приурочив к слушаниям в сенатском комитете по иностранным делам выпуск стоимостью 100 тысяч долларов рекламного приложения к газете "Вашингтон Пост" под названием "Украина на быстром пути". Подобные приложения, как правило, печатают авторитарные страны, за большие деньги, и то, что там написано, не имеет ничего общего с реальной ситуацией", - сказал Г.НЕМЫРЯ, отметив, что ему это приложение показал один из собеседников в Сенате США.

По его мнению, такие "неуклюжие заезженные пропагандистские методы" не будут способствовать созданию позитивного имиджа Украины. "Главное, что влияет на имидж страны - это те реальные события, которые происходят в Украине", - подчеркнул он.

Г.НЕМЫРЯ сообщил, что фактически американская сторона отказала представителям власти Украины в участии в сенатских слушаниях. По его словам, в ходе слушаний бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР предложил создать списки украинских чиновников, причастных к политическим репрессиям, для введения в отношении них ограничительных визовых мер.

Как сообщалось, приложение к The Washington Post об Украине вышло при поддержке Министерства иностранных дел Украины и посольства Украины в США. На это информационное приложение из госбюджета было выделено 100 тыс. долл.

По словам директора Департамента информационной политики МИД Украины Олега ВОЛОШИНА, «Украина впервые в Washington Post делает такое мощное приложение. За образец мы брали аналогичные приложения, которые делали Индия, Китай, Аргентина».

Приложение состоит из шести полос.

«Если мы хотим быть позитивными в информационном пространстве, нам необходимо бы ежемесячно в одном серьезном издании делать такое приложение», - отметил О.ВОЛОШИН.