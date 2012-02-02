Нафтогаз божится, что забирает из трубы только «свое»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» гарантирует выполнение графиков поставок природного газа в страны Европы и потребителям внутри страны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Компания также отмечает, что объемы транзита природного газа через территорию Украины и отбор импортированного природного газа находятся на уровне, определенном контрактом с ОАО «Газпром».

«Увеличение потребления природного газа в Украине, связанное со значительными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ», – сказано в сообщении.

Напомним, 1 февраля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сообщил, что Украина по результатам января вышла на годовой график потребления российского газа в объеме 27 млрд. куб. м. Он добавил, что Киев начал потреблять больше топлива в связи с аномальными холодами, но это компенсируется за счет газа из подземных хранилищ. Ю.БОЙКО отметил, что Киев, несмотря на снижение потребления российского топлива, в полном объеме выполняет поставки газа в Европу.

Напомним, как сообщал ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, Украина намерена в январе-феврале импортировать 4,6 млрд. куб. м. газа. В частности, в январе Украина планировала импортировать 2,1 млрд. куб. м., а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. Кроме того, в январе Украина планировала отобрать из подземных хранилищ газа (ПХГ) 3 млрд. куб. м газа, а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. газа. По его словам, в зависимости от погодных условий, импорт может увеличиться в январе до 2,5 млрд. куб. м., а в феврале – до 2,8 млрд. куб. м.

Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд. куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт содержит условие "бери или плати" для 80% годового объема закупки газа, что в 2012 году составляет 41,6 млрд. куб. м.