СМИ: Борьба с коррупцией в Украине приобрела анекдотичный характер

Борьба с коррупцией в Украине, объявленная Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, приобрела анекдотичный характер: правительство отказалось публиковать в открытом доступе имена чиновников, пойманных на взятках.

Как сообщает еженедельник Weekly.UA, Министерство юстиции приняло решение сделать ограниченным доступ к реестру коррупционеров, который должен начать работу в начале февраля. Хотя еще в конце прошлого года власти обещали, что каждый гражданин сможет зайти на специальный сайт и «проверить» начальника своего ЖЭКа или сельского голову на предмет чистоплотности в смысле поборов. Теперь такая возможность будет лишь у некоторых чиновников.

«Получать информацию о том или ином человеке из реестра смогут представители государственных органов по официальному запросу», – говорит заместитель начальника Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией, Генпрокуратуры Николай ВОЗНЮК.

В правительстве нежелание публиковать имена всех коррупционеров объясняют принятием закона «О защите персональных данных» и нормами Конституции, запрещающими вторжение в личную жизнь. Но эксперты по вопросам борьбы с коррупцией говорят: стать «публичным» реестру коррупционеров помешала боязнь чиновников самим попасть в этот реестр.

Как сообщалось, Президент Украины своим Указом от 5 октября 2011 года № 964/2011 поручил Минюсту сформировать Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Указ был издан с целью обеспечения выполнения Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

По информации Минюста, реестр будет представлять собой электронную базу данных, которая будет содержать сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения. В Реестр будут вноситься сведения о лицах, которые были привлечены к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Основанием для внесения в Реестр сведений о лице будет решение суда, которое вступило в законную силу, или приказ о наложении на лицо дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.