Попов призвал медиков и киевлян проводить реформу вместе

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов инициирует широкое привлечение медиков к созданию столичных стандартов здравоохранения. Соответствующую инициативу Александр Попов озвучил во время осмотра лечебных заведений, которые вошли в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

По убеждению председателя КГГА, именно медики, а не чиновники должны определить стандарты системы здравоохранения, которые будут отвечать интересам и потребностям граждан, прежде всего пациентов и медицинских работников.

«Изменения в системе здравоохранения возможны лишь в результате конструктивного диалога городской власти с врачами города и другими категориями медицинского персонала. Мы приглашаем к обсуждению реформирования системы здравоохранения всех представителей лечебных учреждений, от технических работников до главврачей. Для нас важно мнение каждого», – цитирует Попова официальный портал КГГА.

Глава КГГА раскритиковал бюрократические подходы к реализации медицинской реформы, когда чиновники формируют директивы, не отслеживая при этом реальное состояние дел. При таких условиях система здравоохранения не в состоянии отвечать на вызовы реальной жизни.

«К сожалению, нужно признать, что избыточная бюрократизация управления приводит иногда к уродливым деформациям. Уже сегодня мы становимся свидетелями, когда создание нового лечебного подразделения можно сравнить с «тектоническими сдвигами», во время которых страдают прежде всего столичные медики. Этого ни в коем случае допускать нельзя!», – отметил глава Киевской городской государственной администрации.

По словам Александра Попова, мероприятия, которые уже осуществлены в рамках реформирования медицинской сферы, не принесли ожидаемых результатов именно через сопротивление бюрократического аппарата.

«Киевляне ожидают от нас более эффективных действий. Мы точно знаем, как вывести медицину на качественно новый уровень. И мы сделаем это вместе с представителями отрасли и жителями столицы», – прибавил Александр Попов.

Александр Попов также подчеркнул, что лично будет изучать отношение медицинских работников к изменениям, которые запланированы или уже происходят в рамках реформирования отрасли. Также глава КГГА ожидает от медиков идеи относительно формирования столичных стандартов медицины. Он планирует регулярно встречаться с работниками разных медицинских учреждений, чтобы постоянно быть в конструктивном диалоге с представителями отрасли.