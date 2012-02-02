Луценко просит суд приобщить к делу видео с угрозами Кузьмина

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО просит суд приобщить к делу в качестве вещественного доказательства запись программы «Шустер Live», в эфире которой бывший руководитель Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Александр КАЛИФИЦКИЙ высказывал угрозы в адрес экс-министра о возможности возбуждения новых уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, для этого Ю.ЛУЦЕНКО обратился в Печерский райсуд с соответствующим ходатайством в ходе сегодняшнего судебного заседания.

«Я считаю необходимым воспроизвести (фрагмент передачи – УНИАН) в той части, где КАЛИФИЦКИЙ очевидно по поручению Рената КУЗЬМИНА (первый заместитель генпрокурора Украины – УНИАН), угрожает мне новыми уголовными делами. И потом эта угроза была реализована, как месть за мою политическую позицию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Сейчас в судебном заседании объявлен технический перерыв для настройки оборудования для просмотра видеозаписи.